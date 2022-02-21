Скандалы: Известный актер назвал «позором» работу коммунальных служб в Петербурге этой зимой

Команда губернатора Александра Беглова в Смольном не смогла за всю зиму наладить работу коммунальных служб

На тротуарах до сих пор много ледяных накатов, которые никто не убирает. По ним опасно передвигаться, и многие пожилые петербуржцы каждый раз рискуют, выходя на улицу. Артист Андрей Ургант сказал, что властям нужно приложить все усилия, чтобы сделать Петербург безопаснее.

«Избавиться от льда на дороге, чтобы пожилые люди, да и молодые тоже, не ломали себе руки и ноги, мне кажется — правильная позиция. Нужно приложить все усилия, чтобы этого не было. Будет легче», — заявил он.

Ургант считает, что неубранные дворы и улицы – «позор для города». Он подчеркнул, что жители должны чувствовать себя в безопасности в родном городе и не бояться получить травму от сосулек.

«Люди не будут на больничном, будут трудоспособными, без опаски ходить по улицам, не ожидая, что свалится какая-нибудь глыба снежная или ледяная. Так нельзя жить. Это неправильно. Это позор для нашего красивого, лучшего в мире города», — заключил актёр.

В Петербурге из-за некачественной уборки этой зимой пострадали несколько горожан. Например, 17 февраля, по адресу улица Вавилова, 14 пожилая жительница упала на гололеде и сломала малоберцовую кость, лодыжку и большеберцовую кость. На другой день травму получила на Малой Разночинной улице 68-летняя женщина. Она поскользнулась и сломала правую лучевую кость.