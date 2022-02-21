Скандалы: Другая жизнь «Республики»

Сможет ли новый владелец спасти обанкротившуюся книжную сеть

В середине 2000-х книжная сеть «Республика» была прибежищем неформальной молодежи: там можно было купить книги по искусству и фотографии, посетить лекции и кинопоказы. К 2019 году сеть насчитывала порядка 40 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Но в 2020-м на фоне долгов перед поставщиками и пандемии владельцу компании пришлось закрыть большую часть магазинов и подать на банкротство.

В конце 2021 года у сети сменился владелец — им стал основатель казахстанской группы компаний «Меломан» Игорь Дериглазов. Сможет ли он вернуть «Республике» позиции на рынке?

Модное место

Книжную сеть «Республика» придумал Вадим Дымов, основатель компании по производству колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов». В интервью Inc. Russia в 2019 году он признавался, что идея книжного бизнеса у него была всегда. «Делал я его, конечно, под влиянием любви к книгам, среди которых вырос, — весь интерьер моего дома всегда был по периметру исключительно книжным», — рассказывал тогда предприниматель. Первый магазин «Республика» он открыл в Москве в 2006-м, через год появилась вторая точка на Новом Арбате. К 2014 году сеть расширилась до 14 точек в Москве.

Существовавшие в 2000-х книжные магазины удручали Дымова. «Мне разрыдаться хочется среди этих всех пыльных полок, похожих на полки старого холодильника», — признавался предприниматель в интервью «Коммерсанту» в 2008 году. Поэтому в «Республике» он стремился создать «современное, трендовое, веселое место». Помимо книг, в магазинах стали продавать виниловые пластинки, сувениры, канцелярию, в том числе модные тогда среди молодежи блокноты Moleskine‪. Также там регулярно проводили различные мероприятия: кинопоказы, концерты, презентации книг, мастер-классы, лекции.

По словам основателя магазина «Подписные издания» Михаила Иванова, «Республика» первой на российском рынке показала, что «книгами можно торговать красиво». «Маркетинговая активность была приличной, обычно в книжной рознице на всем экономят», — отмечает предприниматель. Сам Дымов отказался обсуждать с Forbes вопросы, касающиеся «Республики».

Несмотря на приметный формат, вплоть до середины 2010-х компания работала в убыток. Исключение составил 2011 год: тогда «Республика» показала первую прибыль — 824 000 рублей. Но в следующем году снова сработала в минус — убыток превысил 32 млн рублей. Начиная с 2010 года на компанию также регулярно подавали в суд поставщики — за невыполнение обязательств по договорам.

По мнению директора по электронной коммерции сети книжных «Читай-город» Александра Брычкина, причиной длительного выхода «Республики» в прибыль была ее специфичная бизнес-модель. Компания делала акцент на дорогой уникальной литературе, хотя обычно большая часть продаж в книжных приходятся на книги для развлекательного чтения. Такой же подход у «Республики» был к выбору локаций для своих магазинов. «В дешевом месте такой магазин не откроешь, а в пригодных локациях (например, на проходных улицах в ЦАО) высокие арендные ставки», — объясняет Брычкин. В результате, по его словам, «Республике» было сложно найти пригодные локации, вывести магазины в прибыль и расти в количестве успешных магазинов.

Исправить эту ситуацию в 2014 году Дымов пригласил Илью Криворота, который до этого руководил розничными продажами в сети МТС и в онлайн-гипермаркете Enter. Он занял позицию генерального директора «Республики». По его словам, уже в 2015 году компания впервые вышла в «значимую прибыль» — она составила 5,7 млн рублей. Этого удалось добиться благодаря переговорам с арендодателями о скидках, замене части сотрудников в магазинах на более эффективных, обновлению системы мотивации команды, а также ассортимента и выкладки товаров, рассказывает Криворот. Брычкин предполагает, что «Республика» смогла выйти в прибыль в 2015-м в том числе благодаря закрытию сильно убыточных точек. Криворот отрицает закрытие магазинов в первый год своей работы.

В том же 2015 году «Республика» открыла первый магазин не в Москве — в Санкт-Петербурге. По словам Криворота, выход в регионы был логичным шагом для растущей компании. К тому моменту сети стало тесно в столице: она занимала большинство проходных локаций в центре Москвы, и магазины «начинали отбирать друг у друга трафик», вспоминает он.

В 2016 году выручка ООО «Республика» превысила 1,2 млрд рублей, а прибыль — 22 млн рублей, следует из данных СПАРК. Это позволило в 2017 году запустить интернет-магазин, рассказывает Криворот. В 2018 году, по его словам, компания насчитывала уже порядка 36 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. По итогам того же года выручка сети достигла 1,8 млрд рублей, а прибыль — 29 млн рублей. Основную долю тогда принесла розница, на интернет-магазин пришлось около 12% выручки, утверждает Криворот.

Рост в долг

Открытие одной точки обходилось компании в среднем в 8–13 млн рублей, вспоминает Криворот. Эти средства команда брала из оборота. Компания работала с поставщиками по постоплате и договаривалась о переносе платежей на несколько месяцев, обещая открыть новую точку и увеличить за счет этого продажи книг. «Открывая новые магазины, мы увеличивали рынок — это было интересно партнерам, и они поддерживали такую стратегию», — рассказывает Криворот.

По словам Александра Брычкина из «Читай-города», по похожей модели развивалась сеть «ТОП книга», основанная в середине 1990-х бывшим физиком Георгием Ляминым. Впоследствии она стала крупнейшим игроком на книжном рынке России. На конец 2007 года ее оборот составлял $320 млн, компания владела 515 магазинами в 230 городах в России, Украине и Казахстане. «Они [ТОП-книга] росли за счет поставщиков, а также за счет банковского и облигационного долга», — рассказывает Брычкин. В 2011 году компанию признали банкротом после того, как она не смогла рассчитаться с кредиторами.

В конце 2014 года «Республика» начала задерживать оплату за поставки товара, говорит один из поставщиков сети, основатель бренда кожаных аксессуаров Tony Fox Антон Шатохин. Ему приходилось писать «десятки писем» с запросом на возврат, на которые представители ретейлера могли ответить: «Ждите, вопрос решим». О том, что «Республика» плохо платила поставщикам, говорит и Михаил Иванов из «Подписных изданий», который поставлял «Республике» сувениры и канцелярию собственного производства. Задолженности компании перед поставщиками в тот период подтвердили и в издательстве «Альпина Паблишер», не уточнив детали.

В апреле 2015 года «Республика» получила первый крупный иск: производитель и поставщик продуктовых товаров Intercontinental Great Brands потребовал от сети и еще нескольких компаний выплатить суммарно 5 млн рублей, следует из данных СПАРК. Иск был частично удовлетворен — в 2017 году должников обязали выплатить полмиллиона рублей. За ним последовали еще десятки исков, самый крупный из них, на 11,6 млн рублей, в июне 2019 года подал медиахолдинг Universal Music Group.

В 2019 году сумма долга «Республики» перед поставщиками, по словам Криворота, составляла не более 10% от оборота, крупнейшим кредитором было издательство «Эксмо-АСТ». Но все долги перед поставщиками выплачивались в «оговоренные с партнерами сроки», утверждает Криворот: «Другого варианта у компании не было — издательства просто остановили бы поставки».

На краю пропасти

В середине 2019 года Криворот покинул компанию. Он планировал и дальше расширять сеть, открывая магазины в городах-миллионниках. Но собственник, по его словам, иначе видел будущее сети: «Ему хотелось пробовать новые форматы, новые идеи, а не развивать сеть интенсивно». На смену топ-менеджеру пришел Михаил Ахмедов, работавший до этого коммерческим директором финской сети строительных гипермаркетов K-Rauta. Однако в сентябре 2019 года гендиректор снова сменился: пост занял бывший топ-менеджер сети «Белый ветер» и онлайн-гипермаркета Enter Илья Тимченко. Смену гендиректора «Республика» тогда не комментировала. ​​Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что Ахмедов «не смог защитить стратегию развития бизнеса «Республики» перед собственником».

Источники «Коммерсанта» в «Республике» рассказывали, что Тимченко должен был повысить эффективность бизнеса, трансформировав магазины. Планировалось, например, расширить ассортимент сети за счет гаджетов, подарков, аксессуаров. Но спустя полгода Тимченко тоже покинул компанию. В интервью vc.ru в 2020 году он рассказывал, что к моменту его прихода компания находилась в тяжелом положении: магазины (тогда их было 39) работали в убыток и требовали закрытия. Сеть также нуждалась в смене бизнес-модели. «Перезагрузка требовала времени, дополнительного финансирования, а также стабилизации в руководстве компании после чехарды в перестановках. Но пазл так и не сложился. Успели только быстро остановить неэффективные открытия», — говорил Тимченко vc.ru. Отвечать на вопросы Forbes он отказался.

Параллельно «Республика» продолжала судиться с партнерами. В октябре 2019 года компания получила еще два крупных иска — от мебельного салона Zebrano и поставщика оборудования для видеонаблюдения и пожаротушения «СБ Эксперт» — суммарно на 52,1 млн рублей. В обоих случаях стороны пошли на мировое соглашение, «Республика» обязалась выплатить кредиторам суммарно 36 млн рублей.

В феврале 2020 года Дымов назначил коммерческим директором сети Наталию Яковлеву, а в марте пост гендиректора компании занял Анатолий Шутка. В интервью YouTube-каналу «ПрактикаDays» Яковлева рассказывала, что на тот момент дебиторская задолженность «Республики» оценивалась в «катастрофическую сумму» — порядка 600–700 млн рублей. А все письма от партнеров носили «негативную окраску».

Яковлева отказалась общаться с Forbes. Криворот считает основной причиной увеличившихся долгов ошибки нового менеджмента в переговорах с контрагентами: «Видя, что предыдущей команде достаточно успешно удается договариваться с поставщиками [о переносах платежей], они решили, что теперь можно даже не договариваться, не посвящать поставщиков в свои планы, не возвращать деньги и не открывать новые магазины».

Во все тяжкие

Положение «Республики» усугубила пандемия. Из-за локдауна розничные магазины сети простаивали с 29 марта по 1 июня 2020 года. После снятия ограничений трафик восстановился на 60% к уровню 2019 года, но уже осенью снова начал падать, писал vc.ru со ссылкой на слова представителей «Республики». В июле Дымов закрыл все пять точек в Санкт-Петербурге, планируя в будущем открыть магазины в новом формате. Закрылись и оба книжных в Новосибирске. В том же месяце из-за долгов ретейлеры «Эксмо-АСТ» и «Альпина» перестали поставлять «Республике» книги.

В августе 2020 года «Эксмо-АСТ» подал к книжной сети иск на 122 млн рублей (впоследствии исковые требования увеличились до 158 млн рублей). Этому решению предшествовали переговоры сторон. Но они зашли в тупик, писал «Коммерсантъ». «Республика», в частности, предлагала дисконтировать долг на 70%, что в издательстве посчитали неприемлемым.

Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков в беседе с Forbes рассказывает, что предложение дисконтировать долг преподносилось «под соусом сохранения сети». «При этом структура долга состояла из 40% уже реализованного ассортимента издательской группы, а 60% осталось «в книгах», вернуть которые нам было отказано», — уверяет предприниматель. «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей «Республики» писал, что сеть была готова вернуть книги, но получила отказ от издательства.

В декабре 2020 года суд обязал «Республику» выплатить «Эксмо-АСТ» все 158 млн рублей. Аналогичные иски в течение 2020 года к сети подал еще ряд компаний, в том числе производитель фото- и видеотехники Fujifilm (на сумму порядка 60 млн рублей) и медиахолдинг Universal Music Group (26,9 млн рублей).

В конце октября 2020 года «Республика» заявила о невозможности выплатить долги кредиторам из-за падения трафика в магазинах. А в ноябре 2020 года компания подала заявление о банкротстве. Долг сети перед кредиторами к тому моменту достиг 802 млн рублей. Крупнейшим кредитором осталось издательство «Эксмо-АСТ».

В апреле 2020 года Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства. Подача на банкротство означает, что компания не может расплатиться с кредиторами самостоятельно. В таком случае деньги может выплатить третья сторона, объясняет партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Третьей стороной может выступить любое юрлицо с «необходимой суммой и желанием погасить долги банкрота», говорит он: «Чаще всего это связанные с компанией-банкротом лица, ее акционеры, лица, заинтересованные в получении контроля над компанией в дальнейшем». Если средства найти не удалось, часть необходимой суммы можно вернуть за счет продажи имущества банкрота, говорит Пермяков.

В интервью «ПрактикаDays» Наталия Яковлева рассказывала, что «Республику» погубили высокие операционные расходы, в том числе на аренду. С ней согласен Олег Новиков из «Эксмо-АСТ»: «Менеджмент сети, пытаясь реализовать стратегию агрессивного роста, недостаточно тщательно подходил к отбору мест, арендные ставки по которым не позволяли обеспечить операционную рентабельность сети». По мнению Брычкина из «Читай-города», компании не стоило делать ставку на интенсивный рост за счет денег от поставщиков. «Но даже с такой моделью можно было сделать прибыльный бизнес, если не пускаться во все тяжкие и не пытаться делать долгосрочные и очень рискованные инвестиции [в открытие магазинов] на высококонкурентном рынке за счет очень коротких денег поставщиков», — рассуждает он.

Осенью 2020-го «Республика» решила передать оставшиеся девять офлайн-магазинов и интернет-магазин в управление ООО «ПроЛайф», которое было создано в октябре того же года Региной Мухидиновой. В интервью каналу «ПрактикаDays» Наталия Яковлева, перешедшая в «ПроЛайф», рассказывала, что Мухидинова — дочь предпринимателя Диловара Мухидинова, который занимается логистикой. В 2015 году таджикистанское медиа «Радио Озоди» называло Мухидинова долларовым миллионером, владеющим несколькими инвестиционными и транспортными компаниями, в том числе логистическим предприятием «Транс-Евразия».

«РИА Новостям» Яковлева объясняла передачу точек желанием сохранить бренд «Республики». По словам Пермякова из «Рустам Курмаев и партнеры», это стандартная практика для таких случаев. Она при этом не подразумевает перехода исключительных прав на товарный знак в собственность к новому юрлицу и не влечет потери права собственности компании-банкрота на магазины.

В интервью «ПрактикаDays» Яковлева признавалась, что работать под брендом, подавшим на банкротство, оказалось тяжело из-за негативного шлейфа. По мнению топ-менеджера, заново заключать договоры с издательствами получалось благодаря ее положительной репутации на рынке. Коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина рассказала Forbes, что компания стала сотрудничать с ООО «ПроЛайф» по предоплате, так как стороны «достигли договоренностей по старым долгам». С тех пор задержек по оплатам не было. Олег Новиков говорит, что представители «Республики» погасили долг перед «Эксмо-Аст» в ноябре 2021 года.

Поставить на ноги

В конце 2021 года ООО «ПроЛайф» приобрела компания «Интел-Руал». Она занимается поставками книг и других товаров под торговой маркой 1А в книжные сети. Ее товары, например, можно найти на маркетплейсе Ozon. По данным СПАРК, в 2020 году выручка компании превысила 278 млн рублей, а чистая прибыль — 2,3 млн рублей.

Юрлицо создавалось в 2010 году генеральным директором ООО «ПроЛайф» Артемом Кривенко. С октября 2021 года он владеет 1% компании, остальное принадлежит Игорю Дериглазову, основателю казахстанской группы компаний «Меломан». Она объединяет несколько проектов, в том числе одноименную сеть магазинов с книгами и видеоиграми, сеть гипермаркетов товаров для дома и строительства «Комфорт», интернет-магазин детских товаров Marwin.

С «Меломаном» работают российские издатели и книжные магазины. Михаил Иванов из «Подписных изданий» называет Игоря и его брата Александра Дериглазова «порядочными предпринимателями»: «Они ни разу не задержали оплаты и в целом поддерживают хороший уровень продаж».

Как рассказал Forbes Дериглазов, решение о покупке сети он принял в 2021 году, когда узнал, что ООО «Пролайф» выставлена на продажу «по очень выгодной цене». Регина Мухидинова отказалась комментировать сумму сделки, а также факт и причины продажи активов. Источник Forbes, близкий к ООО «Пролайф», рассказал, что предпринимательнице «стало неинтересно» продолжать бизнес в розничном ретейле: «Магазины требуют обновления [дизайна помещений, ассортимента и пр.], а это значительные инвестиции с небыстрым сроком окупаемости».

Источник Forbes, ранее работавший в «Республике», утверждает, что Дериглазов купил ООО «ПроЛайф» за 90 млн рублей, хотя в 2018 году компания оценивалась в 1 млрд рублей. Дериглазов не раскрывает сумму сделки, но отмечает, что цифра была «в разы больше» 90 млн рублей. По словам предпринимателя, его юрлицо получило в управление все оставшиеся магазины, интернет-магазин, товары и торговое оборудование. Команда также перешла под управление ООО «Интел-Руал». «В сети работала команда профессионалов с 20-летним стажем, и мы ее полностью сохранили», — рассказывает Дериглазов.

Несмотря на то, что последние два года сеть «Республика» терпела убытки, Дериглазов решил, что он «в состоянии помочь компании и поставить ее на ноги». Этого можно добиться в первую очередь за счет расширения и корректировки ассортиментной матрицы — того, что сеть не могла сделать из-за конфликтов с поставщиками, полагает предприниматель. Он уверяет, что на сегодня все конфликты улажены, но не уточняет детали. При этом основатель «Подписных изданий» Михаил Иванов уверяет, что «Республика» до сих пор не погасила долг перед его компанией. Однако, по его словам, Дериглазов юридически не имеет отношения к этим долгам. И товарный знак, и магазины с юридической точки зрения принадлежат банкроту (ООО «Республика»), поэтому он отвечает по долгам, объясняет Олег Пермяков из «Рустам Курмаев и партнеры».

Дериглазов уверяет, что за последние полгода объем продаж «Республики» вырос на 50% в онлайне и на 13% в офлайне, но признает, что компания пока убыточна. Он рассчитывает вывести ее в прибыль к концу 2022 года. Для этого он планирует «ускорять» доставку товаров из онлайн-магазина — сейчас на него приходится 25% выручки компании. Изменения коснутся и розницы. «Доля онлайна растет, но люди не теряют интереса к книжным магазинам, — говорит Дериглазов. — Просто теперь они ждут от них эмоционального опыта, уникальных товаров, которые они не могут купить в онлайн-магазине». Компания намерена открыть новые магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Первый из них появился в феврале 2022 года на Бауманской, в креативном кластере «Суперметалл».

В развитии офлайна Дериглазов будет придерживаться стратегии, заявленной предыдущими владельцами «Республики» еще весной 2020 года. Тогда представители компании говорили, что после пандемии откажутся от традиционного формата книжных магазинов, сделав их концепт-сторами с оригинальным оформлением зала, социальными пространствами и кофе-поинтами.

По пути с концепт-сторами пошла и американская сеть Barnes&Nobles, чтобы выжить в условиях роста онлайна, рассказывают сооснователь российского издательства «Манн, Иванов и Фербер» и создатель онлайн-сервиса с краткими изложениями нон-фикшен литературы Smart Reading Михаил Иванов. «Сейчас большую часть покупок книг люди совершают на Amazon, который предлагает лучшую цену и удобную доставку, — рассказывает Иванов. — Barnes&Nobles в связи с этим изменила ассортимент, значимо увеличив долю игрушек, канцелярских товаров и даже пластинок. В каждом магазине есть небольшое кафе — обычно Starbucks».

По словам Дериглазова, каждая новая точка под брендом «Республики» будет отличаться от предыдущей и отвечать потребностям аудитории в конкретной локации. Одна из идей предпринимателя — подавать в книжных вино. Александр Брычкин из «Читай-города» называет задумку интересной и новой для рынка. «Возможно, соединение книжного и барного магазинов поможет увеличить средний чек и маржу с каждой транзакции», — предполагает он. Михаил Иванов считает, что книги и вино плохо совместимы: ​​«Алкоголь обычно потребляют после 17:00. А книги покупают целый день, и магазин обычно закрывается в 20:00».

Пока подобную идею реализовали в московском коктейльном баре Shortlist. Books & Spirits и в петербургском музее Бродского «Полторы комнаты». Первый появился в 2019 году — там можно найти еду, авторские напитки и книжные новинки последних лет от независимых издательств. В музее «Полторы комнаты» книжная лавка с баром «Конец прекрасной эпохи» открылась в декабре 2021 года. В магазине можно купить классическую и современную поэзию и прозу, книги по литературоведению, филологии, искусству, фотографии и архитектуре. А в баре — заказать вино, крепкий алкоголь, а также коктейли от команды Follow The Rabbits Family, создавшей петербургские бары и рестораны El Copitas, Paloma Cantina и Tagliatella Caffe.

По словам Михаила Иванова из «Подписных изданий», сейчас книжной рознице «приходится нелегко» — продажи снизились на 20–25% к 2019 году. Поэтому закрепиться на рынке будет сложно. Но у «Республики» есть шансы «вернуть и даже укрепить» свое положение за счет нестандартного подхода, считает он.

Варвара Селизарова