ДОМ.РФ достиг в 2021 году рекордных финансовых результатов

За 2021 год активы «ДОМ.РФ» выросли более чем на треть и превысили отметку в 1,8 трлн рублей. Сведения содержатся в финансовом отчете, подготовленном после аудита, проведенного экспертами компании «Эрнст энд Янг».

Виталий Мутко, занимающий пост гендиректора банка, пояснил об активном развитии финансовой структуры, продолжавшей целенаправленно запускать масштабные проекты. Основной акцент делался на сохранении эффективного управления инструментами, разработанными для поддержки россиян, информирует realty.interfax.ru

Согласно обнародованному отчету, банк заслуженно получил статус института финансирования жилищного строительства, выросшего на 157% в течение календарного года. При рентабельности капитала в 22,4% чистая прибыль достигла 33,3 млрд рублей. За триллион перевалил объем ипотечных активов. Доходы по процентам после роста на 48% превысили 35,5 млрд рублей, что связано с ростом процентной маржи в 2,2% до 2,4%. Ее подняли на фоне увеличения процентных активов на 397,5 млрд рублей (+36,6%) и остатков на эскроу-счетах, образовавшихся из-за отсутствия начисления по ним процентного расхода. Объем вложений в ИЖС оценен в 2,1 трлн рублей.

Марина Заболотнева, работающая вице-президентом в группе компаний «Инград», пояснила о плодотворном сотрудничестве с «ДОМ.РФ», взявшимся помогать в реализации проекта TopHILLS на Нагорной. Банк готов выделить 60,5 млрд рублей на возведение жилого квартала около деревни Челобитьево (Мытищи). Все дома относятся к комфорт-классу. Инвестору понравилось работать с финансовым партнером, поэтому он собирается наращивать сотрудничество. Для этого начат отбор новых проектов, которые могут заинтересовать банк.

Александр Цыганов, возглавляющий Департамент экономики и страхования, созданный на базе Финансового университета при правительстве РФ, пояснил об участии «ДОМ.РФ» в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Банк не только занят ипотечным рынком, но и старается вовлечь инвестиции в строительство по все стране. Неиспользованные земли вводятся в оборот ради развития ИЖС и арендного жилья. Успех учреждения связан с профессионализмом команды, способной ставить амбициозные задачи и находить способы их достижения. Главное, что менеджеры поднимают вопросы, волнующие население РФ.

«На территории региона успешно реализуются инициативы по развитию в интересах местного населения. Работа ведется при поддержке «ДОМ.РФ». В прошлом году мы приняли на баланс 88 федеральных участках, которые позволят увеличить объемы жилищного строительства и применять действующие меры поддержки. На территории в 470 гектаров строятся жилые дома, в которые смогут заселиться многодетные семьи. Часть земель пойдет под создание транспортной и социальной инфраструктуры. Мы намерены и дальше осваивать федеральные участки», – пояснил челябинский губернатор Алексей Текслер.