Депутат Хамзаев считает провокацией заявление посольства США об угрозе терактов в России

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев прокомментировал заявление дипломатической миссии США о терактах в РФ. Политик назвал эти сведения очередной провокацией.

Депутат считает данную публикацию довольно странным шагом со стороны дипмиссии США. Кроме этого, дипломаты могли бы передать Москве подтверждающие сведения. Хамзаев убежден, что Штаты просто нагнетают обстановку. Если американская сторона располагает информацией, то ею следовало бы поделиться. Между РФ и США имеется сотрудничество по линии безопасности.

К очередному выпаду Белого дома не нужно относиться очень серьезно. В то же врем следует тщательнее проверять информацию об угрозе терактов в различных общественных местах на территории РФ, пишет портал «Политэксперт».