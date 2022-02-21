 

Марина Федункив рассказала о драке с Надеждой Сысоевой

21.02.2022, 17:58, Разное
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Известная комедийная артистка Марина Федункив вспомнила, как однажды в аэропорту подралась с Надеждой Сысоевой. Из-за этой ситуации звезду «Реальных пацанов» даже отстранили от участие в юмористическом проекте Comedy Woman.
Марина Федункив дала интервью Юлии Меньшовой. Она пояснила о своей версии данного инцидента. Марина Федункив не скрывает, что является вспыльчивой личностью. Она всегда может постоять за себя, если в этом есть необходимость. Драка с Надеждой Сысоевой произошла в аэропорту перед вылетом. Федункив набросилась на коллегу, поскольку та нецензурно высказалась в ее адрес. Юмористка понимает, что кулаками размахивать нельзя. При этом она позволила себе дать подзатыльник Надежде Сысоевой. В результате у последней остался синяк. Федункив отмечает, что просто соответствующим образом решила ответить на хамство.

Артистка в течение долгого времени анализировали свой поступок. В результате она поняла, что, если бы ситуация повторилась, ее реакция была бы аналогичной. Виной такому поведению является вспыльчивый характер Федункив. После драки она год не появлялась в Comedy Woman.

Марина Федункив озвучила свою позицию по поводу закрытия вышеназванного юмористического проекта. Его вернули, поскольку рейтинги очень опустились. О своем уходе артистка не жалеет, так как наладить отношения с коллективом не получилось. Работать в женском коллективе ей в целом очень тяжело, пишет портал «Глобал.МСК».



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