Андрей Рюмин: Группа “Россети” модернизирует ключевые центры Сочинского энергоузла

“Группа “Россети” продолжает работу по модернизации центров питания курортной зоны Сочи для повышения надежности и обеспечения перспективных нагрузок, — заявил Андрей Рюмин. — Планируется ввод 210 МВА новой трансформаторной мощности для жилищного строительства, подключения новых потребителей социальной сферы и туристической индустрии”.

Основные проекты на 2022-2023 годы — реконструкция подстанций 110 кВ “Адлер”, “Кудепста” и “Пасечная”. Общая стоимость работ составляет около 2,4 млрд рублей.

В ходе поездки глава компании “Россети” посетил две подстанции — “Имеретинскую” и “Ледовый Дворец”. Их запустили в 2014 году в преддверии Олимпиады в Сочи, чтобы сгладить пиковые нагрузки на местные сети. Сейчас эти объекты продолжают снабжать энергией туристический кластер Имеретинской низменности и центр образования “Сириус”. В визит Андрея Рюмина также вошло посещение подстанции “Псоу”, которая обслуживает Сочинскую и Адлерскую теплоэлектростанции.

“Краснодарский край входит в число наиболее населенных и промышленно развитых регионов нашей страны, — отмечает Рюмин. — Наряду с туризмом здесь активно развиваются жилищное строительство и инфраструктура. Все это требует надежного и качественного электроснабжения. В 2022 году мы планируем завершить крупные проекты в Краснодаре, Новороссийске, Тамани. Также продолжится работа по модернизации сетевого хозяйства Большого Сочи”.

В частности, речь идет об окончании реконструкции ключевого энергообъекта Краснодара — подстанции “Почтовая”, и введении в работу подстанции “Южная Озереевка”. Она расположена в портовой зоне Новороссийска. Ее запуск позволит разгрузить другие станции, которые снабжают электричеством населенные пункты и курортную инфраструктуру Черноморского побережья.

В общей сложности в этом году планируется запустить в работу 493 МВА новых трансформаторных мощностей и более 500 км линий электропередачи. Всего группа “Россети” направит на развитие электросетей Кубани более 8,8 млрд рублей.