 

Борьба медведей со снежной стихией попала на видео

21.02.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Животные столкнулись со стихией. Пользователи “Инстаграм” восхитились увиденным.
На кадрах видно, как медведи, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, пытаются карабкаться по горному склону.

“Медведица с медвежатами борется со стихией! Не то что мы, на диване лежим и критикуем вся и все!”, – гласит подпись к видео. Многие фолловеры удивились тому, что это медвежье семейство не спит в это время года, как их сородичи. “Жалко… Что-то или кто-то разбудил! А еще голодно”, “Бедные”, – пишет пользователи соцсети.

Позже выяснилось, что кадры были сняты еще в декабре. Эксперты же напомнили, что изучать этих диких животных надо издалека, поскольку близкое наблюдение за ними опасно для жизни. По словам экологов, медведей в горах Сочи можно назвать вегетарианцами. Как правило, им хватает еды на лоне природы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые стала мамой

07.09 / Инсайдеры о реакции Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта: “Она просто в ярости”

14.01 / Из-за неумеренного потребления кофе превращается в яд

13.04 / «Ледник Судного дня» в Антарктиде начал стремительно таять

13.06 / Берем Россию на карандаш

21.01 / Мнение: Прощание китайцев со славянками

16.10 / Мнение: Двойные стандарты магического мышления, нетрадиционный Рюрик и бесплатные лекарства по рецепту

07.12 / Новогодние салаты обойдутся россиянам на 15-25 процентов дороже

03.06 / «Большая радость. Мы никогда не будем родителями, мы выбираем жизнь только для себя!»: пара рассказала почему так решила

22.03 / В Иркутске задержали школьника, заказавшего почтой иностранные учебные пособия по биологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика