Борьба медведей со снежной стихией попала на видео

Животные столкнулись со стихией. Пользователи “Инстаграм” восхитились увиденным.

На кадрах видно, как медведи, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, пытаются карабкаться по горному склону.

“Медведица с медвежатами борется со стихией! Не то что мы, на диване лежим и критикуем вся и все!”, – гласит подпись к видео. Многие фолловеры удивились тому, что это медвежье семейство не спит в это время года, как их сородичи. “Жалко… Что-то или кто-то разбудил! А еще голодно”, “Бедные”, – пишет пользователи соцсети.

Позже выяснилось, что кадры были сняты еще в декабре. Эксперты же напомнили, что изучать этих диких животных надо издалека, поскольку близкое наблюдение за ними опасно для жизни. По словам экологов, медведей в горах Сочи можно назвать вегетарианцами. Как правило, им хватает еды на лоне природы.