Вдова разбившегося в ДТП Анатолия Дьяченко: Я приехала, когда Толик еще был в машине. Он спал, ему было хорошо

“Я приехала, когда Толик еще был в машине. Единственное, от чего мне было легче – что боли не было. Он спал, ему было хорошо. Он ничего не почувствовал”, – рассказала она.

По словам вдовы актера, пережить трагедию ей помогло то, что ее муж ко всем относился легко.

“Я думала, почему же со мной так случилось? А потом поняла – спасибо, что это в жизни у меня было. Могло и не быть. Я очень счастливая, – рассказала она. – Он по жизни шел легко, весело. Это после смерти помогло пережить эту трагедию, потому что я понимала, что Толик ко всем относился легко и нужно тоже ко всему относиться легко”.

Вдова актера рассказала, что спустя семь лет после его смерти познакомилась с будущим мужем. В этом браке у нее родилась дочь.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Ольга и Анатолий Дьяченко познакомились в Крыму на банкете. Актер был ведущим этого мероприятия, а Ольга находилась среди гостей. На момент знакомства ей было 28 лет, а Дьяченко – 44 года. Они поженились в декабре 2003 года. Для Ольги этот брак стал вторым, а для Дьяченко – третьим. Детей у пары не было.

Анатолий Дьяченко погиб в аварии летом 2005 года. Артиста похоронили на Байковом кладбище.

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