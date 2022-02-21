Коломойский годами выводил из Украины деньги, его схема чуть не обанкротила крупнейший банк и ввергла экономику в рецессию – Pittsburgh Post-Gazette

Он подчеркивает, что, обнаружив признаки подозрительных денег – крупные переводы из высокорисковых юрисдикций – банк мог отказать в переводе или даже отстранить клиента, но не сделал этого.

“Министерство юстиции [США] ведет расследование в отношении г-на Коломойского и других в отношении того, что, по утверждению прокуратуры, было масштабной схемой по краже миллионов долларов из крупнейшего банка Украины (речь о “ПриватБанке”. – “ГОРДОН”) и переводу денег в США для покупки сталелитейных заводов и небоскребов”, – сказано в материале.

Автор отметил, что недавно раскрытые протоколы федерального суда показывают, что банки США перевели гораздо больше денег, чем сообщало правительство США, – миллиарды долларов – для компаний, “находящихся под контролем влиятельного посредника”, по схемам, которые не проверялись в течение почти десяти лет.

Газета Pittsburgh Post-Gazette потратила более года на изучение тысяч записей, включая внутренние банковские документы и ранее закрытые судебные протоколы, и провела десятки интервью по теме отмывания денег в сталелитейной промышленности США.

“Но новые отчеты, опубликованные в прошлом месяце федеральным судом в Нью-Йорке, дают беспрецедентный взгляд на сумму денег, связанную с олигархом, которая перемещалась по стране, включая тысячи транзакций, проведенных Deutsche, крупнейшим банком Германии со значительным американским подразделением”, – пишет Саллах.

Он напоминает, что по заявлению министерства юстиции США, в борьбе правительства с отмыванием денег банки “должны быть на передовой линии обороны”, предупреждая правительство, когда оно обнаруживает подозрительные схемы, и в некоторых случаях отказывая в транзакциях.

“Но записи показывают, что год за годом переводы продолжались, в то время как прокуратура утверждает, что г-н Коломойский организовал схему, которая чуть не обанкротила крупнейшее финансовое учреждение Украины и ввергла экономику страны в рецессию. Один из самых богатых людей Украины, 59-летний олигарх обвиняется в создании подставных компаний, выводе денег через недвижимость в США и, в конечном итоге, оставлении за собой заколоченных зданий, разрушенных сталелитейных заводов и миллионов неуплаченных налогов на недвижимость, показывают судебные протоколы”, – сказано в материале.

Журналист напомнил, что менеджеры Коломойского закрыли Warren Steel в Огайо в 2016 году, задолжав миллионы по налогам на недвижимость, коммунальным платежам и расходным материалам.

“Г-н Коломойский, которому в прошлом году Госдепартамент запретил въезд в Соединенные Штаты из-за коррупции, не ответил на неоднократные просьбы об интервью. Его адвокат Майкл Дж. Салливан не ответил на телефонные сообщения”, – подчеркнул Саллах.

Из новых записей неясна общая сумма денег, прошедшая через Соединенные Штаты, потому что Коломойский и другие лица перемещали средства между своими компаниями “в головокружительной серии транзакций”, пишет он.

“Но само количество трансферов – 5222 за восемь лет – между компаниями, связанными с олигархом, должно было побудить Deutsche и другие банки прекратить транзакции, сказал Поль Пеллетье, бывший старший федеральный прокурор, возглавлявший подразделение Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством”, – отметил автор статьи.

По его данным, прокуратура выявила как минимум девять компаний, которые могли использоваться для отмывания сотен миллионов долларов.

“Deutsche Bank, у которого уже давно есть штаб-квартира в США в Нью-Йорке, отказался отвечать на вопросы Post-Gazette, заявив в электронном письме, что банку по закону не разрешено говорить о своих клиентах и решениях по внутренней безопасности”, – добавил журналист.

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