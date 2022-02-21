Юлия Пересильд с детьми, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие на премии в Москве
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В минувшие выходные в Москве в Цифровом деловом пространстве прошло награждении ежегодной Национальной премией в области веб-индустрии. Церемония проходит с 2018 года и ежегодно отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.
Среди гостей и призеров оказались: Юлия Пересильд с детьми, Юрий Стоянов, Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Катерина Шпица, Даня Милохин, Люся Чеботина, Елена Тронина, Евгения Медведева и другие.
Наша церемония набрала большое количество антител по отношению к другим церемониям и премиям. Мы движемся вперед и развиваемся с нашим эксклюзивным партнером VK, – отметил учредитель премии Антон Калинкин, говоря о нововведениях.
Ксения СобчакИван УргантИван Ургант, Ксения Собчак и Юлия Пересильд
Лауреатами в следующих номинациях стали:
- Лучший постер сериала — “Выжившие”
- Лучший трейлер сериала — “Душегубы”
- Лучший фильм о фильме — “Вампиры средней полосы”
- Лучшая диджитал-кампания и SMM-контент — Happy End
- Лучшая PR-кампания сериала — “Контейнер”
- Лучшее офлайн-мероприятие — презентация нового онлайн-кинотеатра KION
- Лучший социальный проект по версии VK — “Больше всех надо”, проект “Таких дел”
- Приз за актуализацию социальной повестки — “Трудные подростки”
- Лучший документальный онлайн-проект — “Девяностые”
- Лучший познавательный онлайн-проект — “Редакция”
- Лучший онлайн-тревел-проект — Антон Птушкин
- Специальный приз “Поехали!” за настоящую смелость и эмоции — Юлия Пересильд и Клим Шипенко
- Лучшее развлекательное онлайн-шоу — “Что было дальше?”
- Интервьюер года — Ксения Собчак
- Удачный год. Персона — Даня Милохин
- Онлайн-событие года — команда Team Spirit (за победу на чемпионате по Dota 2)
- Лучший саундтрек сериала при поддержке “VK.Музыки” — “Три дня дождя”, “Демоны” (“Пингвины моей мамы”)
- Лучший веб-сериал — “Миллионер из Балашихи”, 2-й сезон
- Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Выжившие: Антология”
- Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — “Вампиры средней полосы”
- Лучший режиссер онлайн-проекта/сериала — Владимир Мирзоев
- Лучшая актриса интернет-сериала — Оксана Акиньшина и Лена Тронина
- Лучший актер интернет-сериала — Юрий Стоянов
- Специальный приз за самый яркий актерский дебют — Макар Хлебников
- Выбор прессы. Лучший веб-сериал — “Кошмары музыкантов”
- Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Секреты семейной жизни”
- Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — Happy End
- Специальный приз за развитие веб-индустрии — Вячеслав Дусмухаметов
Юлия Пересильд с детьмиДаня МилохинЛена ТронинаЮрий СтояновАндрей СмоляковАртем ТкаченкоВладимир Кристовский с женой ОльгойЕвгения МедведеваАлександр ЦыпкинМаргарита АброськинаМари КраймбрериАнна БанщиковаДарья ПоверенноваАлексей КиселевМария ДалакянИван Ургант и Максим ГолополосовИван Ургант и Даня Милохин
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