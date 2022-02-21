Юлия Пересильд с детьми, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие на премии в Москве

В минувшие выходные в Москве в Цифровом деловом пространстве прошло награждении ежегодной Национальной премией в области веб-индустрии. Церемония проходит с 2018 года и ежегодно отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.

Среди гостей и призеров оказались: Юлия Пересильд с детьми, Юрий Стоянов, Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Катерина Шпица, Даня Милохин, Люся Чеботина, Елена Тронина, Евгения Медведева и другие.

Наша церемония набрала большое количество антител по отношению к другим церемониям и премиям. Мы движемся вперед и развиваемся с нашим эксклюзивным партнером VK, – отметил учредитель премии Антон Калинкин, говоря о нововведениях.

Ксения Собчак Иван Ургант Иван Ургант, Ксения Собчак и Юлия Пересильд

Лауреатами в следующих номинациях стали:

Лучший постер сериала — “Выжившие”

Лучший трейлер сериала — “Душегубы”

Лучший фильм о фильме — “Вампиры средней полосы”

Лучшая диджитал-кампания и SMM-контент — Happy End

Лучшая PR-кампания сериала — “Контейнер”

Лучшее офлайн-мероприятие — презентация нового онлайн-кинотеатра KION

Лучший социальный проект по версии VK — “Больше всех надо”, проект “Таких дел”

Приз за актуализацию социальной повестки — “Трудные подростки”

Лучший документальный онлайн-проект — “Девяностые”

Лучший познавательный онлайн-проект — “Редакция”

Лучший онлайн-тревел-проект — Антон Птушкин

Специальный приз “Поехали!” за настоящую смелость и эмоции — Юлия Пересильд и Клим Шипенко

Лучшее развлекательное онлайн-шоу — “Что было дальше?”

Интервьюер года — Ксения Собчак

Удачный год. Персона — Даня Милохин

Онлайн-событие года — команда Team Spirit (за победу на чемпионате по Dota 2)

Лучший саундтрек сериала при поддержке “VK.Музыки” — “Три дня дождя”, “Демоны” (“Пингвины моей мамы”)

Лучший веб-сериал — “Миллионер из Балашихи”, 2-й сезон

Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Выжившие: Антология”

Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — “Вампиры средней полосы”

Лучший режиссер онлайн-проекта/сериала — Владимир Мирзоев

Лучшая актриса интернет-сериала — Оксана Акиньшина и Лена Тронина

Лучший актер интернет-сериала — Юрий Стоянов

Специальный приз за самый яркий актерский дебют — Макар Хлебников

Выбор прессы. Лучший веб-сериал — “Кошмары музыкантов”

Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Секреты семейной жизни”

Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — Happy End

Специальный приз за развитие веб-индустрии — Вячеслав Дусмухаметов

Юлия Пересильд с детьми Даня Милохин Лена Тронина Юрий Стоянов Андрей Смоляков Артем Ткаченко Владимир Кристовский с женой Ольгой Евгения Медведева Александр Цыпкин Маргарита Аброськина Мари Краймбрери Анна Банщикова Дарья Повереннова Алексей Киселев Мария Далакян Иван Ургант и Максим Голополосов Иван Ургант и Даня Милохин