 

Юлия Пересильд с детьми, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие на премии в Москве

21.02.2022, 17:20, Разное
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В минувшие выходные в Москве в Цифровом деловом пространстве прошло награждении ежегодной Национальной премией в области веб-индустрии. Церемония проходит с 2018 года и ежегодно отмечает самые заметные проекты и яркие персоны российского интернета.

Среди гостей и призеров оказались: Юлия Пересильд с детьми, Юрий Стоянов, Андрей Смоляков, Анна Банщикова, Катерина Шпица, Даня Милохин, Люся Чеботина, Елена Тронина, Евгения Медведева и другие. 

Наша церемония набрала большое количество антител по отношению к другим церемониям и премиям. Мы движемся вперед и развиваемся с нашим эксклюзивным партнером VK, – отметил учредитель премии Антон Калинкин, говоря о нововведениях. 

Ксения СобчакИван УргантИван Ургант, Ксения Собчак и Юлия Пересильд 

Лауреатами в следующих номинациях стали:

  • Лучший постер сериала — “Выжившие”
  • Лучший трейлер сериала — “Душегубы”
  • Лучший фильм о фильме — “Вампиры средней полосы”
  • Лучшая диджитал-кампания и SMM-контент — Happy End
  • Лучшая PR-кампания сериала — “Контейнер”
  • Лучшее офлайн-мероприятие — презентация нового онлайн-кинотеатра KION
  • Лучший социальный проект по версии VK — “Больше всех надо”, проект “Таких дел”
  • Приз за актуализацию социальной повестки — “Трудные подростки”
  • Лучший документальный онлайн-проект — “Девяностые”
  • Лучший познавательный онлайн-проект — “Редакция”
  • Лучший онлайн-тревел-проект — Антон Птушкин
  • Специальный приз “Поехали!” за настоящую смелость и эмоции — Юлия Пересильд и Клим Шипенко
  • Лучшее развлекательное онлайн-шоу — “Что было дальше?”
  • Интервьюер года — Ксения Собчак
  • Удачный год. Персона — Даня Милохин
  • Онлайн-событие года — команда Team Spirit (за победу на чемпионате по Dota 2)
  • Лучший саундтрек сериала при поддержке “VK.Музыки” — “Три дня дождя”, “Демоны” (“Пингвины моей мамы”)
  • Лучший веб-сериал — “Миллионер из Балашихи”, 2-й сезон
  • Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Выжившие: Антология”
  • Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — “Вампиры средней полосы”
  • Лучший режиссер онлайн-проекта/сериала — Владимир Мирзоев
  • Лучшая актриса интернет-сериала — Оксана Акиньшина и Лена Тронина
  • Лучший актер интернет-сериала — Юрий Стоянов
  • Специальный приз за самый яркий актерский дебют — Макар Хлебников
  • Выбор прессы. Лучший веб-сериал — “Кошмары музыкантов”
  • Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 мин.) — “Секреты семейной жизни”
  • Выбор прессы. Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 мин.) — Happy End
  • Специальный приз за развитие веб-индустрии — Вячеслав Дусмухаметов

Юлия Пересильд с детьмиДаня МилохинЛена ТронинаЮрий СтояновАндрей СмоляковАртем ТкаченкоВладимир Кристовский с женой ОльгойЕвгения МедведеваАлександр ЦыпкинМаргарита АброськинаМари КраймбрериАнна БанщиковаДарья ПоверенноваАлексей КиселевМария ДалакянИван Ургант и Максим ГолополосовИван Ургант и Даня Милохин



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