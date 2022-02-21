 

Пожилые петербуржцы боятся выходить на улицу из-за скользких тротуаров и снежных завалов

21.02.2022, 17:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Живущие в Приморском районе блокадники рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться из-за недобросовестной уборки снега. Однако обращаться с жалобами они не спешат, предполагая, что это бесполезно.

Так, Юзефе Константиновне Будариной пришлось провести всю зиму практически не выходя из дома, так как она боялась поскользнуться. По словам пенсионерки, уборка дворов проводится намного хуже, чем в прошлом сезоне.

Лариса Александровна Федорова также считает, что дворы Приморского района убирают очень плохо, а дороги недостаточно обрабатывают песком.

«Там тоже страшно по тротуару идти, а еще и с крыш снег летит, приходится даже идти по проезжей части», – отметила петербурженка.

Со слов блокадников, проблемы есть не только в Приморском районе, но и в Центральном. Так, на Большой Морской пешеходы нередко сталкиваются с небрежной очисткой кровель, которая угрожает их жизни.

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым часто в своих заявлениях отмечает, как важно поддерживать ветеранов. Но, по факту, плохая организация уборки снега вынуждает пожилых петербуржцев не выходить из дома. Получается, что блокадники могут надеяться только на помощь своих семей, а не на город.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.06 / Кроссовер BMW X3 M замечен на тестовых заездах

13.10 / В Хмельницкой области в ДТП с участием высокопоставленного военного прокурора погибло два человека – СМИ

30.04 / Крищенко: В Киеве полицейские пресекли деятельность четырех нарколабораторий, пяти притонов и установили 20 причастных к ним лиц

23.08 / В Киевской области из-за передвижного цирка произошла стрельба, есть пострадавший – полиция

01.09 / Слушания по делу о крушении малайзийского MH17 приостановлены

11.02 / Россия призвала США «прекратить бряцать оружием» в Черном море

21.11 / Путин назвал главные риски для мировой экономики

28.12 / Россияне назвали врачей героями 2020 года

11.10 / Оказалось, что птицы способны распознавать ядовитые растения

21.09 / Россия видит шансы на продление договора СНВ-3 минимальными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика