Пожилые петербуржцы боятся выходить на улицу из-за скользких тротуаров и снежных завалов

Живущие в Приморском районе блокадники рассказали о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться из-за недобросовестной уборки снега. Однако обращаться с жалобами они не спешат, предполагая, что это бесполезно.

Так, Юзефе Константиновне Будариной пришлось провести всю зиму практически не выходя из дома, так как она боялась поскользнуться. По словам пенсионерки, уборка дворов проводится намного хуже, чем в прошлом сезоне.

Лариса Александровна Федорова также считает, что дворы Приморского района убирают очень плохо, а дороги недостаточно обрабатывают песком.

«Там тоже страшно по тротуару идти, а еще и с крыш снег летит, приходится даже идти по проезжей части», – отметила петербурженка.

Со слов блокадников, проблемы есть не только в Приморском районе, но и в Центральном. Так, на Большой Морской пешеходы нередко сталкиваются с небрежной очисткой кровель, которая угрожает их жизни.

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым часто в своих заявлениях отмечает, как важно поддерживать ветеранов. Но, по факту, плохая организация уборки снега вынуждает пожилых петербуржцев не выходить из дома. Получается, что блокадники могут надеяться только на помощь своих семей, а не на город.