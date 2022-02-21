BMW X1 M35i от подразделения M Performance Automobile готовится к дебюту

BMW представит в этом году третье поколение популярного автомобиля X1 SAV.

Недавно журналисты заявили, что был замечен прототип новой генерации BMW X1, он имел четыре выхлопных патрубка. Рассматриваемый автомобиль, как оказалось позже, на самом деле является BMW X1 M35i от подразделения M Performance Automobile. Согласно источникам зарубежных СМИ, высокопроизводительная модель X1 M35i станет первым автомобилем M Performance с 4-цилиндровым двигателем. Ходят слухи, что в будущем этому примеру последуют и другие модели MPA. Неясно, по каким причинам, но разработки M Performance Automobiles являются одними из самых популярных автомобилей в линейке BMW.

Упомянутые модели, часто называемые M-lite, стоят чуть ниже полноценных автомобилей M, обеспечивая значительную производительность и имея уникальный дизайн. Некоторые из новых автомобилей M Performance уже находятся на уровне прошлых поколений машин M. Вполне возможно, что BMW продолжит расширять предложения MPA и даже немного их улучшать.

BMW X1 M35i, по предварительным, данным будет выдавать около 300 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Отдача будет обеспечена 2-литровым 4-цилиндровым двигателя с турбонаддувом. Мощность будет передаваться на четыре колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Линия крыши новинки станет более спортивной, чем раньше, её свесы будут короче. Внешний вид фар новинки впечатлит.

Кроме того, будут иметь место значительные нововведения внутри машины. Приборная панель будет полностью переработана, чтобы разместить два больших экрана.

Компания BMW уже электрифицировала модель X1 текущего поколения, оснастив её гибридной трансмиссией с подключаемым модулем, но она сделает ещё один шаг вперед, представив полностью электрический автомобиль iX1. Ожидается, что машина с нулевым уровнем выбросов увидит свет не позднее 2023 года.