В Твери откроется детский тематический парк блатной культуры

Руководство тверского музея Михаила Круга при поддержке анонимных спонсоров договорилось с губернатором Тверской области и городскими властями о постройке тематического детского парка, в котором юные тверитяне и гости региона смогут ознакомиться с прелестями и недостатками пребывания в исправительных учреждениях.

Парк блатной культуры планируется построить за чертой города, на съезде с трассы М10, в полукилометре от поселка Эммаус. Его строительство парка планируется начать уже в мае, а открытие запланировано на середину 2023 года.

Создатели обещают настоящий “блатной Диснейленд”, множество тематических аттракционов, концерты и постановки с участием популярных исполнителей шансона, тематические закусочные и кафе, где можно будет попробовать тюремную кухню и не менее чем шестиметровую статую Михаила Круга на входе в парк.

– Организатор, спонсоры, подрядчики – все имели по несколько ходок, поэтому постараются сделать всё максимально качественно и приближено к реальности. Все не крысят, соблюдают понятия, – заявил вице-губернатор региона.

—