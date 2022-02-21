 

В Твери откроется детский тематический парк блатной культуры

21.02.2022, 17:11, Разное
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Руководство тверского музея Михаила Круга при поддержке анонимных спонсоров договорилось с губернатором Тверской области и городскими властями о постройке тематического детского парка, в котором юные тверитяне и гости региона смогут ознакомиться с прелестями и недостатками пребывания в исправительных учреждениях.

В Твери откроют блатной Диснейленд

Парк блатной культуры планируется построить за чертой города, на съезде с трассы М10, в полукилометре от поселка Эммаус. Его строительство парка планируется начать уже в мае, а открытие запланировано на середину 2023 года. 

Создатели обещают настоящий “блатной Диснейленд”, множество тематических аттракционов, концерты и постановки с участием популярных исполнителей шансона, тематические закусочные и кафе, где можно будет попробовать тюремную кухню и не менее чем шестиметровую статую Михаила Круга на входе в парк.

– Организатор, спонсоры, подрядчики – все имели по несколько ходок, поэтому постараются сделать всё максимально качественно и приближено к реальности. Все не крысят, соблюдают понятия, – заявил вице-губернатор региона. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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