 

На Украине назвали фейком нарушение украинскими военными российской границы

21.02.2022, 17:09, Новости дня
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Советник руководителя украинского МВД Антон Геращенко заявил, что сообщения о проникновении на российскую территорию украинских военных и БМП являются ложью.

«Решительно опровергаю фейк российской пропаганды про то, что пятеро украинских диверсантов на двух БМП напали на российскую Погранзаставу и были уничтожены. Они были не на БМП, а на БЛТ – боевых летающих тарелках», – цитирует Геращенко РИА «Новости».

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что российские военные уничтожили две БМП украинской армии, которые перешли российскую границу с Украины для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.

Ранее в понедельник запущенный с украинской территории снаряд попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание уничтожено.

До этого в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.



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