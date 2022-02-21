Путин: Решение по Донбассу будет приниматься на основе оценок развития ситуации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что решение по Донбассу будет приниматься исходя из оценок развития ситуации.
«В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать [по Донбассу] и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день и исходя из наших оценок ее развития», – передает его слова ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит заседание Совета безопасности, которое было созвано для обсуждения ситуации в Донбассе.
Между тем главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать республики.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Смотреть комментарии → Комментариев нет