Очищение два раза в день и меньше времени на солнце: как ухаживать за алебастровой кожей лица и чего нужно избегать

Каждая женщина мечтает о чистом, ровном, фарфоровом цвете лица. Для того чтобы добиться этого с алебастровым типом кожи, требуется особый уход и использование соответствующих косметических средств. Узнайте основные принципы ухода, чтобы добиться желаемого результата и не навредить коже лица.

Что это такое

Алебастровая кожа — это один из типов, который характеризуется светлым, бледным и иногда фарфоровым оттенком. Чаще всего обладательницы алебастрового цвета кожи имеют светлые волосы — светло-русые или рыжие. Иногда волосы могут иметь каштановый оттенок, но это бывает реже, поскольку у брюнеток обычно смуглая кожа.

Фарфоровый цвет лица ассоциируется у нас со здоровьем и молодостью. Именно такой описывается кожа героинь популярных сказок — его обладательницей была, например, Белоснежка. В азиатских странах, особенно в Китае и Японии, алебастровая кожа пользуется особым признанием и желанностью.

Как ухаживать за алебастровой кожей

Каждый тип кожи требует разного ухода, поэтому, прежде чем обращаться к косметическим средствам, стоит сначала посетить дерматолога. Специалист расскажет о правильном уходе за кожей и на что обратить особое внимание при покупке косметики. Благодаря консультации мы узнаем, чего не хватает коже и что делать, чтобы восполнить эти недостатки.

Помните, что алебастровая кожа чрезвычайно чувствительна и склонна к раздражению. Поэтому людям с таким типом лица следует всегда иметь при себе успокаивающий и солнцезащитный кремы. Средства с высоким уровнем SPF следует использовать в течение всего года.

Алебастровая кожа также нуждается в правильном очищении. Делать это нужно два раза в день, утром и вечером, желательно с использованием косметических средств, содержащих натуральные компоненты, как, например, алоэ. Присмотритесь к косметике с коллагеном, ретинолом и гиалуроновой кислотой, а также через день наносите на лицо маску, которая дополнительно увлажнит кожу.

Чего следует избегать

Обладательницам алебастровой кожи следует избегать длительного воздействия на кожу солнечных лучей. Они не только ускоряют процесс старения кожи и способствуют образованию морщин, но и могут вызывать раздражение. Поэтому так важно регулярно пользоваться солнцезащитным кремом. Также следует избегать частых прикосновений к коже лица. Наши руки несут микробы, которые могут стать источником инфекций и несовершенств.

Кроме того, людям с таким типом кожи не следует пользоваться салфетками для снятия макияжа и жесткими химическими средствами, так как они раздражают кожу.