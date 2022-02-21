Юбки макси в тренде и хороши, но не всегда удобны: какие из них лучше всего подходят для повседневной жизни

В 2022 году в моду вернулась юбка макси, поэтому каждая женщина, которая хочет идти в ногу со временем, должна включить ее в свой гардероб. Безусловно, длинные модели имеют немало преимуществ: они разнообразны по фасонам, великолепно смотрятся, придают образу женственности и романтического настроения, но из-за своей длины не всегда удобны в повседневной жизни. Но выход есть – необходимо подобрать юбку макси идеального для себя силуэта и комбинировать ее с классическим вещами.

Например, прямую юбку удобнее всего носить, если она будет с боковым разрезом. Великолепное решение вопроса комфорта – выбор длинной юбки с запахом. С моделями макси кофты, рубашки и топы лучше всего носить заправленными.

А теперь несколько удачных луков с юбками макси разных фасонов, которые помогут модницам вдохновиться на создание собственных стильных образов и всегда великолепно выглядеть.

Базовая модель

Если не знаете, какую юбку выбрать, обратите внимание на базовую модель. Что может быть проще, чем прямая юбка?

В холодный сезон ее можно носить с поясом и пиджаком или трикотажными вещами, а весной и летом дополнить топом или свободной рубашкой.

К такому фасону подойдет как обувь на низком ходу, так и на каблуке или платформе. Очень эффектно на юбке смотрятся разрезы, особенно если кажется, что образ скучный или слишком формальный.

Модель прямого кроя с разрезом сбоку лучше всего носить с заправленными в нее топами или рубашками.

Юбка в клетку

Клетчатый принт – это очень яркий тренд этого года, который не требует дополнительных деталей.

Носить юбку макси в клетку можно с подходящими жакетами, свитерами оверсайз, нарядными блузами, базовыми рубашками и водолазками.

Юбка-колонна

Юбка-колонна – современный вариант привычной всем юбки-карандаша, но длины макси. Такая модель будет отлично смотреться со свободным свитером или джемпером, а также с укороченным пиджаком или рубашкой, которая не должна быть заправлена в юбку.

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Плиссировка

Эта тенденция уже несколько сезонов остается актуальной. Плиссированная модель очень практична, поскольку стилизовать ее можно разными способами. Удлиненный жакет, свитер или джемпер нейтрального цвета будут очень стильно смотреться с плиссировкой. Это еще и наиболее простой способ, позволяющий выглядеть романтично и женственно в будние дни на работе.

Тюлевая юбка

Этот романтический тренд сегодня вновь возрождается. В телесериале “И просто так” героиня Сары Джессики Паркер носит длинную юбку из тюля в сочетании с джемпером в полоску и стильными ботильонами. На одном их модных показов Амелия Виндзор, внучка принца Эдварда, герцога Кентского, продемонстрировала очень стильный образ, надев пышную тюлевую юбку с лаконичным жакетом и лоферами.

Юбка из кожи

Образы с кожаной юбкой вносят разнообразие в повседневный гардероб. Простейший способ стилизовать ​​модель из кожи – надевать ее с классической белой рубашкой, водолазкой, свитером крупной вязки. Базовые нейтральные цвета, такие как бежевый, черный, коричневый, в сочетании с однотонным верхом идеально подойдут в качестве одежды для офиса.