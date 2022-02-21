 

Власти Москвы заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

21.02.2022, 16:37, Новости дня
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Часть московских стационаров возвращается к плановой работе на фоне стабилизации заболеваемости COVID-19, сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января – начала февраля. При этом число госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю уменьшилось на 30%», – цитирует ТАСС Ракову. 

По ее словам, отмечается снижение заболеваемости среди детей и подростков, что позволяет вернуть к плановой работе часть стационаров, временно перепрофилированных на оказание помощи пациентам с коронавирусом. 

Ранее главный врач столичной больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что сосковская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден. 



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