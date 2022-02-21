 

ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России

21.02.2022, 16:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спецслужбы не получали от представителей США предупреждений о якобы возможных терактах в России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы РФ и Украины.

Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию.

Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что «США должны принести извинения РФ либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждение посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в России являются необычной практикой.

Позже в американском посольстве объяснили, что дипведомство опубликовало предупреждение для американских граждан в РФ в целях безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Компания Sony собирается прекратить производство PlayStation 4 Pro

07.09 / Блинкен сказал, что талибы подтвердили обещание позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны

14.10 / Боевики из ЕС погибли при подготовке провокации с химоружием в Идлибе

24.09 / 23 сентября боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

03.09 / Россию уравняли с Ботсваной по уровню качества элит

20.09 / Из-за AUKUS сорвалась встреча министров обороны Франции и Великобритании

29.04 / В Раде предлагают законодательно запретить подачу воды в Крым до его деоккупации

07.06 / Украинским футболистам предложили разместить на футболках символ крестоносцев

29.01 / Компания Volkswagen создаст яхту на солнечных батареях

22.03 / Sky News – Путин предстал в «гипермужественном» образе во время поездки в Сибирь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика