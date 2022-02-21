ФСБ опровергла получение информации от США о «терактах» в России

Спецслужбы не получали от представителей США предупреждений о якобы возможных терактах в России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщает, что от ФБР и ЦРУ США по партнерским каналам подобной информации не поступало», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, посольство США в Москве опубликовало на официальном сайте ведомства предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы РФ и Украины.

Диппредставительство рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова потребовала от посольства Соединенных Штатов в Москве объяснить эту публикацию.

Сенатор Андрей Климов сказал газете ВЗГЛЯД, что «США должны принести извинения РФ либо передать официальную информацию. В противном случае – пусть отзывают сотрудников, причастных к государственному информационному терроризму».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предупреждение посольства США в Москве о якобы угрозе терактов в России являются необычной практикой.

Позже в американском посольстве объяснили, что дипведомство опубликовало предупреждение для американских граждан в РФ в целях безопасности.