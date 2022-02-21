 

Автоконцерн Mays представил новую модель первого электрокара

21.02.2022, 16:37, Разное
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Компания Mays на днях презентовала свой первый электрокар. Автомобиль является очень дорогим, он получил достаточно необычный дизайн.
Самый первый электрокар разработали конструкции молодой компании Mays. Он должен стать востребованным на мировом рынке. Эксперты отмечают, что недостатком транспортного средства является относительно невысокая цена. Она явно будет отпугивать потенциальных покупателей. В будущем автопроизводитель готов снизить стоимость, сделав модель более высокопроизводительной и доступной.

Компания-разработчик использовала дорогостоящие материалы для отделки. Всего Mays выпустит 100 экземпляров электрокара. Ряд важных моментов обуславливают лимитированность версии.

Если говорить о цене, то она составит 65 тысяч долларов. В переводе на рубли сумма составляет 4,9 миллиона рублей. Электрокар будет рассчитан только на два посадочных места.

Задние колеса являются сближенными. Что касается подробных технических параметров, то они пока не обнародованы. Однако известно, что до первой «сотни» транспортное средство станет разгоняться до 4,9 секунды. Максимальная скорость ограничена отметкой 280 километров в час. На одном заряде новинка сможет проехать около 500 километров, пишет портал iReactor.



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