 

Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей

21.02.2022, 16:36, Разное
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Филолог Полина Хохлова считает, что ведущей Ольге Бузовой не хватает словарного запаса для выражения своих мыслей. К такому выводу она пришла после анализа его речевого поведения.
Бузова славится своей живой эмоцией, которой всегда охотно делится с окружающими. Однако поющая ведущая неумело пользуется своими способностями, поскольку проблема заключается в словарном запасе. Артистка долго не подбирает слова, поэтому ее выражения не являются красивыми и благозвучными.

Манера Ольги Бузовой строить предложения говорит о том, что она старается сохранять образ «смешной девочки». Кроме этого, перед поклонниками ведущая хочет быть проще, нежели является на самом деле.

Бузова практически 24/7 общается с аудиторией. Не так давно она рассказала, какой видит свою свадьбу. Знаменитость бы хотела надеть простое, но изысканное платье, провести церемонию на озере Гарда, а потом улететь в свадебное путешествие на Капри.

Источник: vm.ru



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