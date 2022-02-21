Филолог Хохлова: Бузовой не хватает словарного запаса для выражения мыслей

Филолог Полина Хохлова считает, что ведущей Ольге Бузовой не хватает словарного запаса для выражения своих мыслей. К такому выводу она пришла после анализа его речевого поведения.

Бузова славится своей живой эмоцией, которой всегда охотно делится с окружающими. Однако поющая ведущая неумело пользуется своими способностями, поскольку проблема заключается в словарном запасе. Артистка долго не подбирает слова, поэтому ее выражения не являются красивыми и благозвучными.

Манера Ольги Бузовой строить предложения говорит о том, что она старается сохранять образ «смешной девочки». Кроме этого, перед поклонниками ведущая хочет быть проще, нежели является на самом деле.

Бузова практически 24/7 общается с аудиторией. Не так давно она рассказала, какой видит свою свадьбу. Знаменитость бы хотела надеть простое, но изысканное платье, провести церемонию на озере Гарда, а потом улететь в свадебное путешествие на Капри.

Источник: vm.ru