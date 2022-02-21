МакSим вычеркнула из жизни 90% людей после выхода из комы

Известная российская певица МакSим рассказала, что после выхода из комы вычеркнула множество людей из своего окружения. По словам артистки, пока она находилась в больнице в тяжелом состоянии некоторые начали переоформлять ее документы и подделывать подписи.

В прошлом году несколько месяцев МакSим провела в медучреждении с COVID-19. В какой-то момент ситуация настолько осложнилась, что артистку ввели в искусственную кому. Состояние было тяжелым, знаменитость едва ли не умерла. Эта ситуация многому научила исполнительницу хита «Знаешь ли ты».

МакSим уверена, что Всевышний дал ей второй шанс. Она на 100% намерена воспользоваться им. К слову, эта проблема является не единственной, с которой пришлось столкнуться знаменитость. Знаменитость не может выступать, поскольку до конца не восстановился голос. Процесс реабилитации происходит медленно. Артистка даже не знает, когда голосовые связки восстановятся.

Сейчас знаменитость занимается вокалом, приходится заново учиться петь. Коронавирус не прошел бесследно, легкие сильно пострадали. Летать на самолете МакSим также пока нельзя.

При этом каждый день Марина Максимова старается каждый день встречать новый день с улыбкой на лице. Сейчас она проводит много времени со своими детьми, пишет портал Newinform.