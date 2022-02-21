 

Аномальный спрос на квартиры в Москве: в чем причины

21.02.2022, 16:05, Разное
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Как правило, в начале года на столичном рынке недвижимости наблюдается затишье. Однако нынешний январь стал исключением – примечательно, что высочайший спрос отмечался абсолютно во всех сегментах московского рынка жилья.

Так во “вторичке” в первый месяц года зарегистрировано 9,29 тысяч сделок, что близко к рекордным показателям. Участники рынка, опрошенные изданием “РБК-Недвижимость”, считают, что причина такого всплеска активности заключается в желании покупателей успеть приобрести недвижимость до повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке.

Что касается сегмента новостроек, то здесь январские цифры тоже впечатляют: за месяц в Москве зарегистрировано более десяти тысяч (точнее 10,2) договоров долевого участия – это наибольший показатель за всю историю ведения статистики. Многие риелторы считают, что это связано с желанием россиян купить квартиру по ныне действующими условиям ипотеки, которые в будущем могут ухудшаться. Граждане не стали дожидаться дальнейшего роста цен и ипотечных ставок и кинулись совершать сделки.

С дальнейшим ростом ставок эксперты связывают и высокий ипотечный спрос. Этот показатель составил 8,35 тысяч сделок и тоже побил январские рекорды.

Делая прогнозы на будущее, эксперты говорят, что дальше рекордов интереса на квартиры в Москве ждать не стоит: уже в феврале покупательский спрос будет снижаться, а рост цен несколько замедлится.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, кто может претендовать на получение бесплатного жилья в России.



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