57% украинцев не хотят, чтобы Зеленский и “Слуга народа” продолжали руководить страной после следующих выборов – опрос

20,2% опрошенных сказали, что они еще не определились со своей позицией по этому вопросу.

В то же время 17,8% граждан хотели бы, чтобы Зеленский и “Слуга народа” остались у власти после следующих выборов главы государства и в верховную Раду.

Еще 4,7% респондентов отказались от ответа.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а “Слуга народа” – вторая в рейтинге партий.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей. Она сформировала монобольшинство в Верховной Раде.

Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.

—