 

Оккупанты обстреляли насосную станцию и парк для хранения мазута в городе Счастье. Тысячи людей остались без воды

21.02.2022, 16:00, Новости дня
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Сегодня около 13.00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в селе Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

В результате обстрела города Счастье повреждена насосная станция № 1 Коммунального предприятия “Жилстройсервис”. Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение в результате попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.

Кроме этого, в результате обстрела попали в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Счастьенской ТЭЦ. Спасатели не могут приступить к тушению, так как обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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