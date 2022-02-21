Нино Нинидзе с сыном, Алена Хмельницкая и другие на спецпоказе фильма “Последний богатырь: Посланник тьмы”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать организаторов – культурно-благотворительный фонд Светланы Бондарчук и Евгении Поповой ACTION и певицу ETOLUBOV – пришли Владимир Кристовский с супругой Ольгой Пилевской и сыном Федором, Нино Нинидзе с сыном Сашей, Юлия Бордовских, Ирина Чайковская, Олеся Кожина-Бословяк. Алена Хмельницкая с дочерью Ксенией Кеосаян и другие.
Выбор фильма не случаен – в нем использован фрагмент видеоклипа ETOLUBOV “Манго”:
Была основная задача придумать так, чтобы сказка была максимально реалистичной, чтобы мы могли поверить, что ты выйдешь за порог и встретишь всех этих волшебных существ: и Кащея Бессмертного, и Бабу Ягу, и Водяного. И для этого мы населили весь мир узнаваемыми вещами, такими как телевидение, такси, телефоны. И, поскольку есть телевидение, там естественно должно звучать что-то и смотреться что-то, поэтому в один из моментов пытливый глаз ваш наверняка увидит клип ETOLUBOV на экране телевизора внутри нашей кинокартины, – рассказала певица.
Перед просмотром у звездных гостей и их детей была возможность расписать прессвол на свой вкус – такое развлечение подняло всем настроение в воскресное утро.
Нино Нинидзе с сыномЮлия БордовскихВладимир КристовскийАлена ХмельницкаяСветлана БондарчукВладимир Кристовский с семьейИрина Чайковская
Смотреть комментарии → Комментариев нет