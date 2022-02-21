МакSим рассказала о последствиях коронавируса: “Заново учусь петь”

Певица МакSим, тяжело переболев прошлым летом коронавирусом, дала новое интервью. Марина Максимова призналась, что с тех пор как она вышла из искусственной комы и постепенно стала возвращаться к жизни, многое поменялось и вокруг, и внутри нее. Певица рассказала, что ее легкие восстанавливаются трудно и долго и она заново учится петь.

Я сейчас занимаюсь вокалом, заново учусь петь. То, что со мной произошло, не проходит бесследно. Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать тоже нельзя, – сказала она в программе “Светская хроника” на Пятом канале.

Марина также столкнулась с настоящим предательством. Пока она была в коме, некоторые ее близкие люди пытались, по словам Марины, переоформлять ее документы и подделывали подписи артистки. Придя в себя, МакSим приняла решение не общаться со многими, кто раньше входил в ближний круг.

Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя.

Певица МакSим

Напомним, что прошлым летом певица тяжело болела. В июне почувствовав себя плохо перед концертом в Казани, МакSим все-таки вышла на сцену. Позже она призналась, что тот концерт из-за температуры 40, почти не помнит. При этом легкие уже тогда были поражены на 40%. Состояние артистки ухудшалось с каждым часом и в итоге ее доставили в больницу, где вскоре приняли решение ввести в искусственную кому – в таком состоянии Марина Максимова провела больше месяца.

Выяснилось, что ИВЛ не справляется и поражение [легких] становится все больше и больше, образовались тромбы и тот кислород, который должен был поступать через аппарат, просто не доходил до легких. Поэтому понадобился срочно аппарат ЭКМО (система искусственного кровообращения – прим. ред.). Надо было транспортировать в другую клинику. Решение принимала мама. Речь шла о том, что мне остались минуты… – рассказывала Марина позже в интервью Ксении Собчак.

Благодаря усилиям медиков, 3 августа 2021 года Марина вышла из комы, а 13 числа ее выписали. На момент выписки Марина весила всего 44 килограмма. Врачи считают, что выздоровление МакSим – это почти чудо, поскольку процент выживаемости больных после использования аппарата ЭКМО варьируется в пределах 10%.

Марина Максимова с дочерьми