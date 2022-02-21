 

В игротеках Пхеньяна появилась идеологически выверенная редакция GTA Vice City

21.02.2022, 15:31, Разное
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В игротеках столицы КНДР Пхеньяна появилась игра GTA Vice City.

Как сообщает издание Yonhap, её модифицировали под контролем идеологического отдела Трудовой партии Кореи таким образом, чтобы её сюжет соответствовал государственной пропаганде.

Поскольку далеко не все компьютеры в столице поддерживают запуск трёхмерных игр, Vice City предлагается лишь в шести игровых залах из более чем трёх десятков. Среди геймеров наблюдается ажиотажный интерес, причём некоторые представители “золотой молодёжи” отдают за место в очереди суммы, эквивалентные 15-25 долларам – это около 2-3 средних месячных зарплат.

Согласно обновлённому сюжету, главный герой по имени То Ми прибывает в США, чтобы вести разведку в интересах группы стран народной демократии, а также совершать диверсии – например, взрывать здания с помощью радиоуправляемого игрушечного вертолёта. Банды в игре заменены на различные профсоюзы и пролетарские объединения. Фургон с мороженым используется для тайного распространения книги Ким Ир Сена “Об изжитии догматизма и формализма и установлении чучхе в идеологической работе”, которая пользуется огромной популярностью среди рабочих США.

Не обошлось и без эксцессов – так, один из игроков отправился в трудовой лагерь за листок с чит-кодами, а другого скормили бешеным собакам за негуманное обращение с проститутками в игре. Северокорейская пропаганда утверждает, что американки занимаются проституцией “чтобы заработать на плошку червивого риса” и будут классовыми союзниками корейских солдат-освободителей, когда те решат освободить США от ужасов капитализма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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