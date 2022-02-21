Если с любимым один и тот же знак зодиака: как избежать конфликтов и проблем в отношениях

Если вы и ваш избранник являетесь представителями одного знака зодиака, ваш союз будет крепким в долгосрочной перспективе. Однако это произойдет при условии, что вы примете к сведению некоторые рекомендации. Вот на что следует обратить внимание.

Овны

Вы являетесь представителями огненного знака зодиака. Следовательно, оба обладаете довольно вспыльчивым характером. Каждый из вас предпочитает занять роль лидера, никто никому не хочет уступать, а также вы склонны обвинять другого в своих неудачах. Если будете общаться друг с другом в таком формате, ничего хорошего от этого союза ожидать не придется. Вашей главной задачей является правильно распределить роли, научиться друг другу уступать и искать компромиссы. Только стремление к взаимопониманию и контроль над эмоциями сделают ваш брак крепким и надежным.

Тельцы

Вы являетесь представителями земного знака, поэтому стремитесь к стабильности и постоянству. Это очень похвально, если не брать во внимание ваше упрямство. Проблема заключается в консерватизме одного и либерализме другого, и каждый стоит на своей позиции. Сдвинуть кого-то с места, чтобы перетянуть на свою сторону, крайне проблематично. Поэтому вы можете долго молчать, обижаться и не разговаривать друг с другом. Старайтесь стать более гибкими, прислушивайтесь и уважайте мнение партнера, не отказывайтесь от новшеств, забудьте о прошлых обидах и настраивайтесь на позитив.

Близнецы

Вы относитесь к представителям знака Воздуха. Вы оба обладаете высоким уровнем интеллекта, любите все новое, с удовольствием поглощаете информацию и умеете отделить главное от второстепенного. К сожалению, вам иногда не хватает последовательности, часто меняется настроение, желания, эмоции в целом. Помните о том, что и ваш партнер подвержен таким же перепадам. Поэтому старайтесь предоставить друг другу личное пространство, дайте время для принятия решений и успокоения. Если не будете мешать партнеру, а он – вам, ваши отношения будут гармоничными в долгосрочной перспективе (по крайней мере, скучно не будет).

Раки

Вы являетесь представителями водного знака, поэтому любите свой дом и семью. Идеальными для вас отношениями являются те, которые отличаются высоким уровнем ответственности, верности и доверия. Вам нравится приводить в порядок свое жилище и находиться рядом с партнером максимальное количество времени. Наверняка вы помните о том, насколько вам нужна забота и постоянные доказательства любви. То же самое требуется и вашему избраннику, поэтому постарайтесь ему это давать в полной мере. И прощайте ему резкие перепады настроения, ведь вы также к этому склонны.

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Львы

Как представители огненного знака вы стремитесь всегда быть в центре внимания и хотите оставаться в роли лидера. Если начнете между собой соперничать за власть, ничего хорошего из этого не получится. Посмотрите, с какой любовью и нежностью львица смотрит на царя зверей и как благородно по отношению к своей избраннице ведет себя лев. А с каким удовольствием и ответственностью они ухаживают за своими малышами. Именно так должны быть распределены роли в вашей семье, тогда ее можно будет считать практически идеальной.

Девы

Вы являетесь представителями земного знака, поэтому практичность и педантичность у вас в крови. Вы любите чистоту, стремитесь к качеству, очень требовательны к себе и окружающим. У вас все должно быть разложено по полочкам, как и у вашего партнера. Однако предела совершенству нет, и при желании вы все равно найдете повод придраться к поведению своего избранника. Помните о том, что критика, придирчивость, сарказм и постоянные нравоучения – это не самая лучшая стратегия для построения гармоничных отношений. Очень скоро вам вместе станет не просто скучно, а невыносимо. Поэтому старайтесь относиться друг к другу более терпимо.

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Весы

Вы относитесь к представителям знака Воздуха, которые стараются сделать свои отношения максимально гармоничными. Вы умеете избегать конфликтов, во всем друг другу уступаете, демонстрируете завидное уважение и тактичность. Однако никто из вас не хочет брать на себя ответственность за решение серьезных вопросов. Вы также склонны замалчивать и не замечать появление проблем, которые потом накатываются как снежный ком и в один не очень прекрасный момент могут полностью разрушить ваши отношения. Старайтесь не делать вид, что ничего не произошло в момент, когда атмосфера в семье накаляется. Решайте проблемы по мере их поступления, не откладывая решения в долгий ящик.

Скорпионы

Вы являетесь представителями водного знака зодиака, который является самодостаточным и сильным. Вы с партнером легко поймете друг друга, если будете максимально доверять. Проблемой может стать чрезмерная ревность, с которой необходимо научиться бороться. По своей натуре вы являетесь собственниками, поэтому вам сложно с кем-то делить любимого человека. Не давайте друг другу поводов для ревности и не игнорируйте второй шанс. По статистике, именно Скорпионы могут снова воссоединиться после разлуки, поскольку не могут найти более достойных для себя партнеров.

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Стрельцы

Вы относитесь к представителям огненного знака, который отличается свободолюбием и свободомыслием. Именно здесь и может возникнуть проблема. Пока один партнер мечтает о свободной жизни, второй уже подбирает место для проведения свадьбы, не спросив мнения избранника. Старайтесь всегда озвучивать свои желания, ведь для вас это не составляет большого труда (вы отличаетесь прямолинейностью). Во всем остальном ваш союз обещает быть дружным и гармоничным. Вам не придется скучать, поскольку активность и стремление к постижению новых возможностей не позволят вам оставаться на месте.

Козероги

Вы относитесь к представителям земного знака, который отличается целеустремленностью, практичностью и прагматичностью. На первый взгляд может показаться, что два упрямых Козерога не смогут жить мирно и счастливо, но это не так. Вы оба стремитесь к стабильности, умеете и любите работать, приземлены и не идеализируете друг друга. Однако именно стремление постоянно быть в деле и мало времени уделять личной жизни и может стать проблемой в ваших отношениях. Позаботьтесь о том, чтобы каждому из вас хватало внимания.

Водолеи

Вы являетесь представителями знака Воздуха, между которыми могут сложиться очень теплые дружеские отношения. Вы легко понимаете друг друга, не предъявляете претензий, позволяете своему избраннику делать все, что он считает нужным. Это укрепляет ваш брак, если не касаться вопросов глубины чувств. В этом проблема, поскольку вы не привыкли рассказывать о том, что у вас на сердце и что вообще происходит в вашей душе. Постарайтесь стать более откровенными друг с другом, поднимайте серьезные темы, не старайтесь их замалчивать и делать вид, что все в порядке (если на самом деле чувствуете дискомфорт).

Рыбы

Вы относитесь к представителям водного знака, и вас можно назвать мечтателями и романтиками. Часто вы предпочитаете плыть по течению и жить в придуманном мире, который не имеет ничего общего с реальностью. В момент, когда придется столкнуться с серьезными трудностями и проблемами, вы оба растеряетесь и не будете знать, что делать. Старайтесь не доводить ситуацию до того, чтобы с этим столкнуться. Вспомните о том, что в жизни есть актуальные вопросы, которые следует эффективно решать. Делайте это вместе, и между вами никогда не будет проблем.