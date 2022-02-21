Всего за 10 минут: быстрый возрастной макияж для торжественного случая

Не всегда легко создать идеальный вечерний образ, особенно если вам за 50 и у вас нависшие веки. Классический смоки-айс не подходит женщинам старшего возраста, потому что темный макияж делает глаза меньше и может подчеркнуть морщины вокруг них. А многие женщины за 60 задаются вопросом, уместна ли вообще яркая помада. Не волнуйтесь! Далее мы расскажем, как можно создать легкий вечерний макияж для женщин старше 50 лет.

Сначала нанесите основу, чтобы выровнять цвет лица

Основа для стойкого макияжа – это праймер. Равномерно распределите его по лицу, как крем. Затем нанесите легкую увлажняющую основу. Лучше всего для этого использовать буферную кисть.

Чтобы умело скрыть темные круги, нанесите консилер под глаза и хорошо растушуйте его.

Чтобы тени не оседали в складках, нанесите на веко праймер для теней.

Вечерний макияж делает дополнительный акцент на глазах

После нанесения ровной основы можно сосредоточиться на макияже глаз. Для легкого вечернего макияжа используйте палетку теней в коричневых оттенках. Используя кисть, следует нанести светлые тени на веко чуть ниже брови.

Затем распределите более темный тон во внешней трети подвижного века и чуть выше складки. Если вы смотрите прямо в зеркало, тени должны быть видны.

Вы также можете нанести более темный тон на внешнюю область нижней линии роста ресниц.

Используя каджал, проведите тонкую линию близко к линии роста верхних ресниц. Для естественного вида растушуйте краску кисточкой или ватным тампоном.

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Затем проведите по подводке темно-коричневыми тенями и тонкой кистью. Это создает еще более мягкий переход. Чтобы завершить образ, нанесите тушь.

Накрасьте тонкие брови правильно

В возрасте брови уже не такие густые, как в молодости. Вот почему вы должны заполнить брови пудрой. Затем вы можете придать форму и зафиксировать волоски с помощью прозрачного геля для бровей.

Наконец добавьте красок в вечерний макияж

Чтобы создать свежий образ, аккуратно нанесите немного румян на скулы. Кремовые румяна выглядят очень естественно и идеально подходят для сухой кожи. Затем идет хайлайтер. Его следует наносить на скулы.

С яркой помадой вы привлекаете внимание к своим губам. Сначала подведите губы карандашом. А затем следует нанести помаду.

Небольшое заключение

Теперь вы знаете, как сделать быстрый возрастной макияж для торжественного случая. Всего десять минут – и вы преобразитесь. Поверьте, с таким макияжем можно отправляться на любое торжественное мероприятие.