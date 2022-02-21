 

Свыше 4 тыс. беженцев из Донбасса обратились с заявлениями по выплатам в Ростовской области

21.02.2022, 15:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Порядка 4 тыс. эвакуированных из Донбасса людей обратились с заявлениями на получение выплаты в 10 тыс. рублей, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

«С заявлениями обратились около 4 тыс. человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета», – цитирует Тюрина ТАСС.

Врио главы российского МЧС Александр Чуприян сообщал, что к утру понедельника границу РФ пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса. Он пояснял, что за прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы РФ было отправлено девять поездов с беженцами.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Кабмин одобрил совместное производство вертолетов с ОАЭ

03.10 / Шефир назвал шуткой свое заявление, что перед стрельбой по его машине занимался делами студии “Квартал 95”

10.08 / Bloomberg – «незаконная попытка удержать власть любой ценой» — США ввели новые санкции против Белоруссии

09.02 / “Думал, голая”, “А какого цвета у вас соски?”, “Показалось, что это Ирина Билык” – Maruv засветила тело в “голом” белье

15.02 / В Москве сообщили о прохождении пика заболеваемости «омикроном» в столице

07.06 / Власти решили закрыть лазейку для доставки туристов на закрытые курорты

12.08 / В Египте кобра, которую везли на такси, вылезла из коробки и напала на водителя, погибли пять человек – СМИ

29.12 / “Эта мама – это что-то”, “Такая большая стала”. Каменских выложила в сеть фото с Сердючкой и ее мамой

07.07 / Назван самый привлекательный паспорт в условиях коронавируса

05.02 / МИД прояснил судьбу сотрудников сгоревшего посольства РФ на Филиппинах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика