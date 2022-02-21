Свыше 4 тыс. беженцев из Донбасса обратились с заявлениями по выплатам в Ростовской области

Порядка 4 тыс. эвакуированных из Донбасса людей обратились с заявлениями на получение выплаты в 10 тыс. рублей, сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

«С заявлениями обратились около 4 тыс. человек, 1,2 тыс. уже получили выплаты на свои личные счета», – цитирует Тюрина ТАСС.

Врио главы российского МЧС Александр Чуприян сообщал, что к утру понедельника границу РФ пересекли около 61 тыс. беженцев из Донбасса. Он пояснял, что за прошедшие сутки из Ростовской области в другие регионы РФ было отправлено девять поездов с беженцами.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.