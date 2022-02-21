 

Главы МИД ЕС приняли санкции против россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму

21.02.2022, 15:15, Новости дня
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Министры иностранных дел Евросоюза одобрили санкции в отношении пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году», – цитирует сообщение Bloomberg РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что эти меры не связаны с эскалацией на Украине.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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