Главы МИД ЕС приняли санкции против россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму

Министры иностранных дел Евросоюза одобрили санкции в отношении пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году», – цитирует сообщение Bloomberg РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что эти меры не связаны с эскалацией на Украине.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.