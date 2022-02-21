В ДНР завили о проведении операции против боевых групп ВСУ

Подразделения министерства государственной безопасности и МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вместе с военнослужащими Народной милиции проводят в районе Новоазовска операцию по уничтожению групп ВСУ, которые, как сообщается, пытались прорваться к границе России, сообщила Народная милиция ДНР.

«В настоящее время в районе Новоазовска проходят специальные мероприятия подразделениями МВД и МГБ во взаимодействии с военнослужащими Народной милиции ДНР по уничтожению групп ВСУ, которые предприняли попытку прорыва в направлении к государственной границе Российской Федерации», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что подача воды приостановлена на четыре фильтровальные станции в Донбассе из-за повреждения трансформаторов в результате обстрелов.

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.