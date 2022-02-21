Сенатор Рябухин: Выплаты беженцам с Донбасса не будут иметь финансовых последствий для россиян

Финансовая помощь беженцам с Донбасса, которые в срочном порядке эвакуировались на территорию РФ, не будет иметь никаких последствий для россиян. Такое заявление сделал сенатор Сергей Рябухин.

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить беженцам, прибывшим с территории ЛНР и ДНР единовременную выплату. Ее размер составит 10 тысяч рублей. По словам Рябухина, эта финансовая помощь очень важна и предоставлена своевременно.

Если говорить об устойчивости российской экономики, то сенатор не сомневается, что ресурсов хватит. Федеральный бюджет, правительство и внебюджетные фонды позволяют создать запас прочности. Он успешно позволить справиться с поставленной президентом задачей. Рябухин подчеркнул, что за счет грамотного планирования получится избежать гуманитарной катастрофы, пишет портал Nation News.

Ранее Ростовская область из федерального бюджета получила 5 миллиардов рублей. Эти деньги будут потрачены на единовременные пособия для жителей ЛНР и ДНР. Беженцев готовы принять и другие регионы, поезд с эвакуированными людьми уже прибыл в Воронеж. Руководство ДНР и ЛНР в минувшую пятницу объявило об экстренной эвакуации. У лидеров республик есть информация о нападении украинской стороны.