 

Мамытов пригласил Володина посетить Киргизию

21.02.2022, 14:37, Разное
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Мамытов отметил высокий уровень сотрудничества законодательных органов двух стран. По его словам, Киргизия была и остается надежным партнером России.

“Мы высоко ценим ваше личное внимание к вопросам развития киргизско-российских союзнических отношений”, – обратился Мамытов к Володину.

Спикер парламента Киргизии поблагодарил Россию за интеграцию на евразийском пространстве, помощь в развитии гуманитарно-образовательной сферы и укреплении обороноспособности республики.

Володин призвал укреплять взаимодействие профильных комитетов парламентов двух стран, продолжать работу Межпарламентской комиссии. Необходимо переходить от намерений к конкретным решениям, подчеркнул спикер Госдумы.

Мамытов предложил организовать в текущем году заседания профильных комитетов парламентов двух стран. “Также предлагаем провести десятое заседание Киргизско-российской межпарламентской комиссии в Кыргызстане”, – добавил он.

Также председатель парламента Киргизии пригласил Володина посетить республику с официальным визитом.



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