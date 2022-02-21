 

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях “омикрона” у детей

21.02.2022, 14:37, Разное
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Представители Роспотребнадзора рассказали, что коронавирус в России сегодня все чаще выявляется у детей из-за особенностей строения носоглотки. В ведомстве пояснили, что новый омикрон-штамм COVID-19 атакует именно верхние дыхательные пути.

Однако специалисты отметили, что у юных граждан заболевание зачастую протекает в легкой форме. При этом могут наблюдаться кашель, насморк, першение в горле, повышенная температура, слабость и головная боль. Реже возникают сыпь или диарея, сообщают “Вести Подмосковья”.



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