Боевики в течение часа обстреливали Станицу Луганскую, ранен украинский военный – штаб ООС

Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, который транслировался на странице ООС в Facebook.

“Противник задействовал артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы”, – сказал Ковальчук.

По его словам, боевики около часа обстреливали Станицу Луганскую Луганской области. За это время выпустили 140 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

“В результате обстрела боевую травму получил один из украинских военнослужащих. Его состояние здоровья – удовлитворительное”, – уточнили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/490955532700933/

В штабе ООС сообщили, что в результате обстрелов с 16.00 20 февраля и по состоянию на 9.00 21 февраля на Донбассе пострадало семь жилых домов. За последние пять дней оккупанты 94 раза обстреляли гражданские объекты в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

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