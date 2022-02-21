Алеся Кафельникова вернулась на подиум через восемь месяцев после родов

Вчера в Лондоне в рамках Недели моды, которая идет с 17 февраля, прошел показ бренда David Koma. Новую коллекцию сезона осень-зима 2022/2023 британского дизайнера грузинского происхождения Давида Комахидзе среди прочих представила и Алеся Кафельникова. Для модели, которая еще совсем недавно отдыхала с мужем Георгием Петришиным на Бали, этот выход на подиум стал первым после короткого декретного отпуска.

На подиуме Алеся показала два образа – элегантное и дерзкое черное платье на одно плечо с черными гольфами до бедра и черное платье-футболку с принтом. Аксессуаром к обоим нарядам стали байкерские перчатки.

После шоу Алеся поблагодарила дизайнера и его команду за работу отдельным постом в сети.

David Koma, спасибо, что приняли меня в свою семью! Было потрясающе показать “сезон” вместе с вами, ребята! Вы одна из лучших команд, с которой я когда-либо работала. Надеюсь, скоро повторим, – написала Алеся в Instagram.

Алеся Кафельникова на показе David Koma, 20 февраля 2022 года

Напомним, что Алеся Кафельникова и ее муж Георгий Петришин впервые стали родителями в июле прошлого года – у пары родилась дочь, которую родители назвали Киара. Причем модель рассказала подписчикам, что девочка появилась на свет в день семьи, любви и верности. Свою беременность Алеся подтвердила месяцем раньше, однако это предполагали еще в декабре 2020-го.

Кафельникова стала встречаться с руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой в 2020 году. Влюбленные поженились 22 мая прошлого года, о чем модель позже рассказала сама.

Алеся Кафельникова с дочкой Алеся Кафельникова и Георгий Петришин