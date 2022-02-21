Этери Тутберидзе о деле против Камилы Валиевой: “Как шакалы набросились”

Вчера в Пекине завершились XXIV зимние Олимпийские игры. В общем командном зачете сборная из России заняла 9 место, завоевав 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. При этом наша сборная установила рекорд – раньше она ни разу столько медалей не брала на зимних Олимпиадах.

Самым драматичным сражением за медали стали соревнования в женском одиночном фигурном катании. Золото и серебро выиграли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова, а вот 15-летняя спортсменка Камила Валиева, которую обвинили в употреблении допинга, заняла четвертое место (при этом выиграв несколькими днями ранее золото в командном первенстве). По завершении соревнования наутро Камила улетела в Москву, не приняв участие ни в показательных выступлениях фигуристов, ни в церемонии закрытия.

В день закрытия Игр ситуацию со своей подопечной впервые прокомментировала ее тренер Этери Тутберидзе:

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, наша звездочка. Очень хрупкая и в то же время очень сильная спортсменка. Испытание, которое выпало Камиле, всей нашей команде нужно пройти вместе. Как же показательны такие ситуации — те, кто еще вчера улыбался, сегодня покидали трибуны, демонстративно игнорировали и как шакалы набросились, предлагая разные способы инквизиции. Тем лучше, этих людей судьба от нас отводит, как бы оголяя истину, – написала она у себя в Instagram.

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Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Также она подвела итоги выступлений других двух одиночниц:

Александра Трусова – серебряный призер Олимпийских игр. В очередной раз сломала стереотипы о женском фигурном катании, выполнив в произвольной программе пять четверных прыжков, тем самым всем доказав, что невозможное возможно. Можно долго дискутировать, стоила ли игра свеч, но непоколебимость спортсменки достойна уважения. Александра, как Гагарин, уносит нас в космос. И в этом она первая, а может быть и единственная.

Анна Щербакова – олимпийская чемпионка. Этот статус на всю жизнь. У Анны непростой спортивный путь. Много испытаний было на ее пути, но умение этой девочки отдать больше, чем у нее есть, позволяет Анне быть одной из самых титулованных спортсменок современности.