“Размазанные” глаза и прически, бросающие вызов гравитации: восемь бьюти-трендов с Недели моды в Нью-Йорке

Неделя моды в Нью-Йорке — то мероприятие, за которым следят модницы со всего мира. Именно из этих показов известных дизайнеров можно почерпнуть информацию о бьюти-трендах, которые будут актуальны в ближайшее время. Разбираем восемь модных тенденций в прическах и макияже.

“Размазанные” глаза

Макияж смоки айс вышел из тренда несколько лет назад, чтобы вернуться сейчас, но уже в обновленной версии. Визажисты на Неделе моды выпустили на подиум моделей с растушеванными тенями на веках, что создало легкий эффект небрежности. Элли Смит, стилист по мейкапу, пояснила: «Мы хотим, чтобы макияж стал «грязным», дымчатым, как будто вы всю ночь веселились в ночном клубе». Вот такая легкость, непринужденность, небрежность и станет трендом предстоящего года.

Красные губы

В этом году, как и в прошлом, продолжают выходить из моды искусственно увеличенные губы. Однако это не означает, что не нужно делать никакого акцента на данной части лица. Губы нужно делать сочными, но за счет правильного макияжа. Например, с помощью алой губной помады. Чтобы они казались объемнее, наносите немного блеска по центру губ.

Низкий хвост

Парикмахер-стилист Наима Лафонд создала эффектную прическу. Речь идет о низком конском хвосте, где сверху волосы приглажены, а распущенные локоны представлены в виде мелких кудряшек. Такой контраст между полным отсутствием объема и пышной копной волос снизу помогает создать яркий эффектный образ.

Парикмахер Улла Джонсон предложила другой вариант: сделать низкий хвост, но при этом распущенные локоны обернуть принтованными тканями.

Блестящее лицо

Немного удивил макияж моделей на презентации коллекции Altuzarra Ready-to-Wear осень/зима 2022-2023. Девушки вышли с большим количеством хайлайтера на лицах. На висках был виден крем, благодаря чему лица казались влажными, как будто бы модели только что вынырнули из бассейна. Не позабыли визажисты о румянах: они использовали губную помаду, чтобы очертить скулы.

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Румянец на щеках, подчеркнутые скулы – это необходимые элементы, которые должны присутствовать в макияже.

Прически, бросающие вызов гравитации

Настоящей сенсацией стало появление модели Индиры Скотт. Парикмахера Мидейя Паркер создала девушке прическу из большого количества косичек, переплетенных между собой и образующих незамысловатую фигуру в виде завитков. Причем все это было зафиксировано так, чтобы локоны застыли в воздухе, будто искусственные. Казалось, что это не настоящие волосы, а нечто наподобие скульптуры, короны. Страшно представить количество стайлинговых средств, израсходованных на создание такой композиции. Тем не менее получилось эффектно.

Яркие тени для век

Дымчатый макияж не единственный актуальный тренд. В этом году визажисты проявили креатив и создали мейки с использованием ярких теней для век. Например, модель Джулия Фокс появилась с необычным макияжем, на который обратили внимание все бьюти-эксперты. Черный карандаш, нюдовые тени в сочетании с красными стрелками сразу под надбровными дугами сделали взгляд более выразительным. Это прекрасный вариант макияжа для какого-нибудь торжественного мероприятия.

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Кстати, стрелки любой формы, размеры и конфигурации будут в тренде весь предстоящий год. Линии можно проводить и под, и над глазами. Стрелка может быть одна, а может быть сразу несколько. Модная “фишка” – чтобы стрелки по цвету сочетались с цветом вашей одежды. В этом плане можете брать пример с российской певицы Клавы Коки. Она часто делает стрелки в тон своим нарядам, так что на досуге можете полистать ее “Инстаграм”.

Гладко зачесанные волосы

Образ русалки присутствовал на Неделе моды неоднократно. Первый случай — это обилие хайлайтера у моделей на лицах. Второй — это гладко причесанные и уложенные назад волосы. А чтобы локоны казались мокрыми, парикмахеры нанесли гель. Благодаря этому тоже создалось впечатление, будто модель только что вышла из воды.

Если вы продумываете свой летний образ, то возьмите такую прическу на заметку. Она особенно пригодится во время отдыха на море.

Темные очерченные губы

Визажист Раиса Флауэрс представила свое видение эффектного образа для своего подопечного — модели Виктора Глэмо. Он появился на подиуме с темно-бордовыми губами. Контуры были очерчены карандашом на тон темнее, благодаря чему губы выглядели пухлее и объемнее.

На самом деле именно такой макияж был очень актуален в девяностые годы. Тогда все модницы массово пользовались карандашами для губ, очерчивая ими аккуратные контуры, за которые не выходила губная помада. Сейчас данный тренд опять становится актуальным.

Кстати, обратите внимание на еще одну модную тенденцию. Взгляните на фотографию Виктора, и вы увидите обесцвеченные брови. Сейчас татуаж, тем более черный или любых других темных оттенков уже не в тренде. Макияж без бровей — вот хит предстоящего года. Брови, конечно же, сбривать не нужно. Их можно просто осветлить с помощью косметики для создания эффектного образа.