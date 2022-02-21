После травмирования судьи на автогонках в Кузбассе возбудили дело

Уголовное дело возбудили после того, как судью, неоднократно нарушавшего технику безопасности, сбила машина на соревнованиях в Кузбассе, информирует пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Ранее в Telegram-канале «ЧП Кузбасс» появилось видео, на котором видно, как автомобиль на скорости сбивает судью, оказавшегося на пути следования.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – говорится в сообщении регионального СК.

По версии следствия, во время проведения на Беловском водохранилище ежегодного чемпионата по автогонкам на льду один из участников наехал на судью, который вышел на линию финиша на трассе.

Отмечается, что 52-летний судья несколько раз нарушал технику безопасности, выходя на линию финиша, ему неоднократно главным судьей делались замечания.

«В рамках проверки следствию предстоит установить, имеются ли в действиях организаторов соревнований нарушения», – добавили в ведомстве.

Как уточнили в администрации Беловского городского округа, медики максимально быстро оказали помощь пострадавшему, он госпитализирован с ушибом головного мозга, передает РИА «Новости».

Организаторами соревнований выступали местное отделение ДОСААФ и федерация водно-моторного спорта Кемеровской области совместно с управлением молодежной политики, физической культуры и спорта администрации округа.

Ранее на ралли «Карелия-2021» один из автомобилей участников гонки влетел в толпу зрителей, пострадали два человека.