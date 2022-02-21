 

В ДНР заявили о начале реализации Киевом плана по вторжению в Донбасс

21.02.2022, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вооруженные силы Украины начинают реализацию плана по вторжению в Донбасс, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 1».

«В принципе, план (по вторжению) начинает потихоньку реализовываться. Это на луганском направлении, где происходят боестолкновения, и на мариупольском направлении», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.

19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из РФ в Белоруссию из-за США

02.07 / CNN – во время празднований столетия Компартии Пекин забыл о мрачных страницах её истории

29.09 / Утечка воздуха на МКС произошла в российском модуле

20.07 / Футболиста английской Премьер-лиги заподозрили в сексуальных преступлениях против детей

11.07 / Захарова разоблачила ОЗХО в ситуации с Навальным

25.12 / Зеленский подписал закон о возвращении полномочий НАПК

29.06 / Единую систему учета леса создадут по инициативе «Единой России»

15.04 / В Кремле назвали условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной

14.03 / Компания Oppo выпустит смартфон с микроскопом

21.10 / В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика