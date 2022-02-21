 

Боевики “ЛНР” решили мобилизовать и мужчин от 55 лет

21.02.2022, 13:04, Новости дня
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Этим документом Пасечник распорядился внести изменения в ранее выданный указ о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. 

“Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 55 лет в добровольном порядке”, – говорится в новом указе.

Скриншот: glava-lnr.info
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.

На этом фоне боевики “ЛНР” и “ДНР” объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали “внушительную ударную группировку” и якобы планируют “глубокий прорыв” в ОРЛО.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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