Кремль идет на финальную эскалацию, потому что надеется, что дрогнут политики – Яценюк

“Поэтому сейчас самое важное – не сдаваться. Ни в отношении российских ультиматумов на Донбассе, ни в Крыму, ни оносительно членства в НАТО, ни в самом суверенном будущем Украины. Не сдаваться. Это то, что должны сделать власть и политики”, – заявил политик.

Он добавил, что всем трудно поверить, что в центре Европы в ХХІ веке “обезумевший фюрер Путин может безнаказанно и беспрепятственно развернуть новое наступление против Украины, приведя к убийству невинных людей”.

“Мы видим, как кровавой слюной заходятся его опричники и пропагандисты. Как дерзко угрожают нам своим оружием и дивизиями. Они уже давно хотели бы стереть Украину с земли. Они уже давно хотели бы ворваться в наш дом. Это не произошло благодаря спокойствию наших людей, благодаря нашей армии, благодаря реальной помощи Запада”, – отметил Яценюк.

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что “худший” сценарий между Украиной и Россией может произойти на следующей неделе.

Российский телеканал “Дождь” 20 февраля зафиксировал движение в сторону украинской границы двух больших колонн военной техники.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предположил, что провокации в ОРДЛО организовываются для оправдания ввода на оккупированную территорию регулярных воинских частей из России под видом миротворцев.

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