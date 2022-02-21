Мнение: В той степи глухой замерзал… солдат

В ФБ человек ссылается – естественно, безо всяких обоснований, ссылок и фотодокументов – на то, что сейчас происходит в тех российских частях, которые, собственно, и стоят третий месяц в голых степях под Ростовом:

“Из РФ сообщают соседи, у них мальчик в тех самых войсках, которые стоят по периметру Украины.

Условия в полевых лагерях абсолютно скотские. Мало того, что мало и плохо кормят, ну и лагеря это лагеря, так у них ещё и воды нет! По две кружки на день на солдата. Не помню, сколько в стандартной кружке, кажется 350-400 мл. То есть меньше литра питьевой воды в сутки. Жрите снег, благо полно его.

Ни о каком помыться речь не идёт разумеется. Связи нет, изредка удаётся коррупционно прорываться к телефону и дать знать о себе родственникам.

То есть российская военная угроза и мёрзнет, и гниёт, и болеет в грязи и в снегу, кто бы в этом сомневался.

Когда сам служил в этой как бы армии, в конце 90-х, видел ровно то же самое. Начальник нашего гарнизонного госпиталя, бывалый такой медик, полковник, прям морщился, когда рассказывал об условиях в зимних полевых лагерях. Главным образом обмороженные, конечно.

И это в мирное время!”

Какой поднимется вой – “а вы докажите”, “жена офицера”, “украинская клевета” и т.п. – можно даже не представлять. Однако именно об УСЛОВИЯХ, в которых находится армия сейчас, не пишут практически ничего – а для меня лично этот текст из рязряда “верю сразу и навсегда”. Потому что, в частности, я сам побывал в таких вот условиях – в голой степи “на учениях”, когда сам служил в армии, в 1986 году. Мы тогда ездили на полигон Капьяр, осуществляли “учебные пуски”. В более скотских условиях я не бывал никогда – ни до, ни после. Разве что степь была другая – астраханская. Но тоже зимой.

Жили тоже в палатках, которые кое-как втыкали в мерзлый грунт, твердый, как бетон. В середине большой армейской палатки разводили костер, которым, собственно, и обогревались. Зимняя степь особенно “отличалась” дикими ветрами, которые дули день и ночь. Вбить колья как следует не удавалось – поэтому однажды среди ночи палатка на нас попросту обвалилась, завалила всех к черту; по счастью, никто сильно не пострадал – разве что в адскую ночь вместо сна пришлось все заново устанавливать.

Две недели я там провел в “черном”, вообще ни разу не раздеваясь. Холод собачий, руки не слушались. Поесть из котелка баланду был отдельный фокус – чтобы ухватить ложку одеревеневшими пальцами, надо было изрядно постараться. Ну и отдельно доставлял хлеб: его хранили в фургонах там же в степи, драгоценную солярку на обогрев стеллажей с хлебом, естественно, не тратили, и потому хлеб тоже был твердости похожей на бетон: по утрам повара рубили буханки топорами.

Могло ли что-то измениться за истекшие 35 лет? Естественно, нет! Могло стать только хуже. И даже причина очевидна: когда служил я, был тот период, когда издыхающий советский режим решился призывать в армию студентов – то есть в кирзовых сапогах, с угрозой погибнуть или стать инвалидом в Афгане и от “дедовщины” внезапно оказались любимые и часто единственные дети советской интеллигенции; как следствие, случилось обостренное внимание всех советских СМИ, а также писателей и даже кинематографистов, к тем ужасам, которые творились испокон веку в советской армии (собственно, сама тема “дедовщины” стала достоянием гласности только тогда, когда ее жертвами стали именно дети интеллигенции).

Сейчас же у детей “нынешнего среднего класса” (точнее, у детей остатков этого класса) возможностей так или иначе откосить немеряно – следствием чего мы имеем и сегодня, и все последние 30 лет полное равнодушие “общественности” к тому, что происходит в армии с детьми рабочих и крестьян. В частности, поэтому не приходится удивляться, что в частях, всю зиму стоящих в голой степи, теперь и воду выдают нормированно. А кому это интересно? Дошло ведь до того, что в РФ даже Комитетов Солдатских Матерей не осталось – все повывели.

Топить же снег для того, чтобы пить – как известно, бессмысленно. Такая вода жажду не утоляет.