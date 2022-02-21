 

Путин проведет внеочередное заседание Совбеза

21.02.2022, 12:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заседание Совбеза России, которое проведет в понедельник президент Владимир Путин, внеочередное, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не регулярное», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли регулярным это совещание. Однако тему совещания Песков называть не стал.

«Это большой Совет Безопасности», – сказал он.

Будет выступление главы государства и другие выступления, добавил Песков.

«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», – добавил он.

Ранее в понедельник Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / Жители Запорожской области в саду нашли стокилограммовую авиабомбу

30.01 / Генпрокурор Техаса начал проверку онлайн-бирж на фоне ситуации с Reddit

10.08 / Трамп оценил идею добавить свое лицо к барельефам президентов США на горе Рашмор

11.06 / Вашингтон охватил цикадный ажиотаж

17.08 / Пентагон направит дополнительных военных в Афганистан

12.08 / Губерман: Я был знаком с Гагариным. Всю команду их сейчас дико подвела Терешкова

02.03 / Трамп с женой тайно вакцинировались от коронавируса

18.03 / “Девочки рулят”. Никитюк и Астафьева снялись в клипе NK с использованием образов Pussy Riot. Видео

23.09 / Москва осудила попытки США создать коалицию против «Северного потока – 2»

27.08 / Третий день Паралимпиады в Токио. Украина заняла четвертое место по количеству медалей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика