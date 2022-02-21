Путин проведет внеочередное заседание Совбеза

Заседание Совбеза России, которое проведет в понедельник президент Владимир Путин, внеочередное, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Не регулярное», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли регулярным это совещание. Однако тему совещания Песков называть не стал.

«Это большой Совет Безопасности», – сказал он.

Будет выступление главы государства и другие выступления, добавил Песков.

«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», – добавил он.

Ранее в понедельник Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине.