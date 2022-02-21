Путин проведет внеочередное заседание Совбеза
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Заседание Совбеза России, которое проведет в понедельник президент Владимир Путин, внеочередное, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Не регулярное», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, является ли регулярным это совещание. Однако тему совещания Песков называть не стал.
«Это большой Совет Безопасности», – сказал он.
Будет выступление главы государства и другие выступления, добавил Песков.
«Также у президента сегодня несколько телефонных разговоров международных», – добавил он.
Ранее в понедельник Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ночь на понедельник провели еще один телефонный разговор, посвященный ситуации на Украине.
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