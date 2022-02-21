В Кремле прокомментировали новый список санкций США

Новый список санкций США пока не принят, поэтому давать им оценку крайне сложно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении РФ – это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

Госдеп также пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны введут санкции против РФ и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден.