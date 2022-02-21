 

В Кремле прокомментировали новый список санкций США

21.02.2022, 11:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый список санкций США пока не принят, поэтому давать им оценку крайне сложно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении РФ – это нам известно. Но конкретное субстантивное наполнение этих санкций постоянно меняется, изо дня в день», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить РФ на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.

Госдеп также пригрозил России единым ответом Запада в случае якобы готовящегося «вторжения» на Украину. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил Москве «жесткими санкциями», которые якобы приведут к серьезным политическим, экономическим и геостратегическим последствиям для России.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны введут санкции против РФ и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / В Индийском океане начал зарождаться новый континент

17.02 / Против Трампа и Джулиани подали иск о подстрекательстве к штурму Капитолия

17.06 / В администрации Байдена дали оценку саммиту РФ и США в Женеве

16.12 / Беременная Василиса Фролова поплавала под водой

05.03 / “Это его прошлое”. Жена главы миграционный службы, известная как девушка с собачкой из Уханя, прокомментировала отношения с его экс-супругой

29.06 / Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах до 16 млрд м³ – “Нафтогаз”

01.07 / Трамп о пандемии COVID-19: Все больше злюсь на Китай

12.11 / Как выбрать вкусную хурму

26.08 / Минфин Украины привлек в бюджет 900 млн грн от продажи облигаций

06.08 / Россия нарастила золотовалютные резервы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика