У продававших персональные данные хакеров нашли золотые слитки

Правоохранители разоблачили группировку, создавшую в Сети площадку для покупки и продажи персональных данных систем дистанционного банковского обслуживания, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Пресечена деятельность группировки, создавшей в сети интернет площадки, на которых осуществлялась покупка и продажа персональных данных пользователей систем дистанционного банковского обслуживания, банковских карт, номеров социального страхования граждан, проживающих за рубежом, а также доступов к серверам по протоколу удаленного рабочего стола (RDP)», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Оперативники задержали шестерых подозреваемых в Петербурге, Перми и Саратове. В числе задержанных также предполагаемый организатор криминальной схемы.

Всего было проведено 11 обысков по адресам проживания и в офисах фигурантов, у некоторых нашли компьютерное оборудование, применявшееся для осуществления противоправной деятельности.

Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

«В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба изъяты предметы роскоши, а также 24 золотых слитка 999 пробы весом по 100 граммов каждый, три принадлежащие фигурантам автомашины премиум-класса и денежные средства в сумме 12 млн рублей», – заключила Волк.

Всем подозреваемым предъявили обвинения, их посадили под арест.

В 2021 году из РФ попытался сбежать один из участников группировки российских хакеров, которые похитили 15 млн рублей со счетов коммерческих организаций. Он был задержан при попытке сбежать в Киргизию.