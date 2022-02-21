 

В Кремле назвали фейком заявления США о «репрессиях» украинцев

21.02.2022, 11:58, Новости дня
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Утверждения США о том, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае «вторжения», являются абсолютным фейком, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .

Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.

В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» РФ приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».

«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.

Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны РФ «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».

В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.

Ранее американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

В воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что РФ якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.

«Это абсолютная утка. Это ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк», – передает его слова «Интерфакс» .

Между тем письмо о якобы наличии такого списка направила верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер.

В письме говорится, что предполагаемое «вторжение» РФ приведет к «катастрофе в области прав человека» на Украине. Прямых доказательств в письме не приводится, передает РИА «Новости».

«У нас есть достоверная информация, указывающая на то, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации», – говорится в документе.

Вашингтон, как следует из письма, серьезно обеспокоен тем, что «вторжение» приведет к «широко распространенным человеческим страданиям». Крокер утверждает, что США якобы получили информацию, что со стороны РФ «планируются нарушения прав человека и злоупотребления ими после дальнейшего вторжения».

В документе говорится, что эти планы «скорее всего, будут нацелены на тех, кто выступает против действий России», в том числе российских и белорусских диссидентов, находящихся на Украине, журналистов и активистов по борьбе с коррупцией, а также уязвимых групп населения, таких как религиозные и этнические меньшинства и сообщество ЛГБТК+.

Ранее американский телеканал CBS без приведение каких-либо доказательств сообщил, что российские войска якобы «получили приказ» о «вторжении» на Украину.

В воскресенье посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил американскому телеканалу CBS, что Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины. Он также отверг обвинения в том, что РФ якобы собирается «напасть» на Украину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» РФ на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.



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