 

Более 150 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки

21.02.2022, 11:40, Разное
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За минувшие сутки в России было зафиксировано более 150 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.

По последним данным специалистов, в стране выявили 152 337 новых заболеваний ковидом, 127 494 человека выздоровело и 735 пациентов скончались, сообщает РИА ФАН. Таким образом, общее количество заразившихся за все время пандемии составило 15 522 756 человек, поправившихся – 12 492 732 человека, а число летальных исходов достигло 346 235.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где за сутки зафиксировали 9043 новых случая заболевания, выздоровели 6928 человек, а умерли 80 человек. Второе место среди субъектов и регионов России по тяжести эпидемиологической ситуации уже несколько дней подряд удерживает Красноярский край с 5297 инфицированными, 6150 вылеченными и 16 скончавшимся людьми. Тройку лидеров замыкает Пермский край: там выявили 5093 зараженных, 5520 человек справились с инфекцией и 21 человек скончался, передает “Радио 1”.

Москва же впервые не попала в число худших по уровню заболеваемости и оказалась лишь на шестом месте с 4997 заболевшими, 12 622 выздоровевшими и 83 умершими людьми.



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